Mida Precari | comunicato stampa

scuolainforma

(Di sabato 16 giugno 2018) L’associazione, attiva nella questione dei diplomati magistrale, ha avuto un incontro con i sindacati. L’evento ha avuto luogo in Parlamento grazie all’interessamento di Fratelli d’Italia. Si è trattato di una proficua occasione per mettere sul tavolo le diverse proposte. Il riassunto dei temi sviluppati durante l’incontro è stato successivamente sintetizzato in un video … L'articoloproviene da Scuolainforma.