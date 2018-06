Microsoft inizia a implementare il Fluent Design nei menu flyout

Microsoft Edge in crisi : lo share inizia a calare in favore di Google Chrome : Nonostante gli sforzi di Microsoft per diffondere il suo browser Edge migliorandolo ad ogni major update e pubblicizzandolo anche attraverso dei video comparativi, non riesce a quanto pare ancora a soddisfare le esigenze degli utenti Windows 10. Da svariati mesi lo share, ossia la percentuale di utilizzo del browser targato Redmond, è restata piuttosto bassa ma, in compenso, continuava a crescere lentamente. Adesso, stando alle ultime ...

Microsoft : iniziate le trattative per l’acquisizione a titolo definitivo di Github : Secondo quanto riferito da alcune testate internazionali come CNBC, Microsoft ha riavviato le trattative per acquistare definitivamente Github. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un servizio utilizzato principalmente dagli sviluppatori per caricare il codice sorgente dei loro programmi con una forte interazione con gli utenti. L’azienda conta 23 milioni di clienti individuali, 1,5 milioni di organizzazioni e 200 milioni di dollari di ...

Ecco l'Xbox Adaptive Controller : la bellissima iniziativa di Microsoft per tutti i giocatori che soffrono di problemi motori : Dopo il leak di alcuni giorni fa arriva una notizia davvero splendida: l'Xbox Adaptive Controller, è realtà e punta a rendere accessibile i videogiochi a tutti coloro che sono affetti da handicap motori o che comunque hanno dei problemi di mobilità limitata. È una notizia davvero splendida che speriamo spinga altre grandi compagnie a impegnarsi in questo ambito.Il Controller in questione è stato realizzato con la collaborazione di parecchi enti ...

Xbox One : Microsoft inizia i lavori per la prossima console [Rumor] : Da tempo numerose indiscrezioni riportano l’intento di Microsoft di commercializzare la sua prossima console nel 2019/2020 e non si esclude nemmeno che continuerà a fare parte della generazione attuale ovvero quella Xbox One. Sembra che i rumor divulgati negli ultimi mesi siano reali e affidabili poichè sono stati appena confermati da una notizia ufficiale apparsa in rete proprio in queste ultime ore. Sul sito web di Microsoft Carrers, ...