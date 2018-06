Messico | sei poliziotti assassinati nello Stato di Puebla

2000 bimbi tolti ai genitori immigrati al confine tra Messico e Stati Uniti in sei settimane : "È una politica immorale, atroce", ha tuonato su Twitter l'influente senatrice dem Dianne Feinstein. L'attorney general Jeff Sessions nei giorni scorsi aveva scomodato la Bibbia per giustificare la ...

Messico - assalto contro la polizia stradale : uccisi sei agenti : Messico, assalto contro la polizia stradale: uccisi sei agenti Messico, assalto contro la polizia stradale: uccisi sei agenti Continua a leggere L'articolo Messico, assalto contro la polizia stradale: uccisi sei agenti proviene da NewsGo.

Messico - strage di donne : sei cadaveri ritrovati in una scarpata - erano state rapite : Un gruppo di uomini armati ha rapito sei donne che si trovavano in un alimentari. I loro cadaveri sono stati ritrovati in una scarpata a Ciudad Victoria, capitale dello stato del Tamualipas: tre di loro sono state colpite con colpi di pistola, altre sono state trovate smembrate in buste di plastica.Continua a leggere

