Messa in sicurezza tratto SS 106 Davoli-Soverato | Bruno ringrazia responsabile

Maltempo - il ministro Costa : la Messa in sicurezza del territorio la più grande opera necessaria : “Siamo vicini alle famiglie sfollate di Bussoleno: purtroppo la frana e il dramma che stanno vivendo quei cittadini sono solo un segnale di quanto il nostro Paese sia fragile, soprattutto dopo gli incendi dell’anno scorso che hanno depauperato il territorio“: ha dichiarato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “La messa in sicurezza a partire dalle aree di maggior rischio è sicuramente la più grande opera pubblica ...

ALCAMO : LAVORI DI Messa IN SICUREZZA AL CASTELLO DI CALATUBO : occasioni di finanziamento per il ripristino e la valorizzazione di questo importante bene archeologico, architettonico, culturale e paesaggistico. Faremo il possibile per sollecitare gli enti ...

Emilia Romagna : al via il maxi cantiere per la Messa in sicurezza dell’argine del fiume Secchia : Chiusa la gara si parte col maxi cantiere. Ieri, nella sede centrale di Aipo a Parma è terminata la procedura di esame delle offerte per l’aggiudicazione, da parte dell’Agenzia, del primo lotto di lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell’argine del fiume Secchia nel tratto che va dal Comune di Campogalliano (Mo) all’attraversamento della linea Tav nel Comune di Modena. Opera affidata all’associazione ...

Avola - Messa in sicurezza di Cavagrande del Cassibile : Si è svolto un tavolo tecnico ad Avola per parlare della messa in sicurezza del costone roccioso del sentiero Scala Cruci e di Cavagrande

Frana di Letojanni (ME) : rilasciato il nulla osta al progetto di Messa in sicurezza dell’area sottoposta a vincolo idrogeologico : L’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, con provvedimento prot. 43324 del 2 maggio 2018 a firma del responsabile provinciale Dott. Antonino Lo Dico, ha rilasciato il nulla osta di competenza del Comando del Corpo Forestale sui lavori da eseguire nell’area sottoposta a tutela idrogeologica (Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto idrogeologico P.A.I., dissesto codice 097-5LT-060 e stabilità geomorfologica a livelli di ...

Autostrade - allarme per le gallerie liguri. Troppi ritardi per la Messa in sicurezza : Una direttiva Ue impone di adeguare i tunnel dei tracciati agli standard europei su ventilazione, aree di emergenza, vie di fuga entro l’aprile del 2019

«Chi non investe in sicurezza sul lavoro è complice di una strage» - il Messaggio dal Palco del Primo Maggio : 'Chi non investe in sicurezza sul lavoro è complice di una strage' è il messaggio che il conduttore del Concertone del Primo Maggio 2018, Lodo Guenzi, ha lanciato dal Palco di Piazza San Giovanni. Il ...

Fondi per la Messa in sicurezza : «Enti valtellinesi "cornuti e mazziati"» : La prima denuncia Della Bitta l'affida alla sua pagina Facebook e poi la traduce in una lettera inviata ai ministeri dell'Interno e dell'Economia e finanza e per conoscenza ai sindaci dei 77 Comuni ...

La sicurezza di Google Play Store e Google Maps è Messa a rischio da contenuti malevoli : Sono numerose le false applicazioni presenti sul Play Store utilizzate per sorvegliare gli utenti a loro insaputa, mentre Google Maps è pieno di contenuti falsi, recensioni non veritiere e contenuti creati appositamente. L'articolo La sicurezza di Google Play Store e Google Maps è messa a rischio da contenuti malevoli proviene da TuttoAndroid.

Sud : Cgil - puntare su investimenti - nuova Iri - infrastrutture e Messa sicurezza : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – Sostenere la spesa e gli investimenti pubblici. Programmare le politiche industriali e i processi di innovazione creando una nuova Agenzia per lo sviluppo industriale, una nuova Iri. Connettere territori e persone con collegamenti materiali e immateriali finanziati da un Fondo destinato alla mobilità. Prendersi cura del territorio e di chi lo abita, con una strategia pluriennale che lo metta in sicurezza ed ...