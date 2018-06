Merkel sta continuando a pagare cara l’apertura della Germania ai migranti

Migranti - Merkel : sfida Ue - serve risposta : 11.56 Quella delle migrazioni è "una sfida europea che ha bisogno di una risposta europea". Lo ha ribadito la cancelliera tedesca Angela Merkel nel suo videomessaggio settimanale, mentre il suo governo è in una situazione di stallo per lo scontro tra la stessa Merkel e il suo ministro degli Interni, Horst Seehofer. La diatriba è in merito alla sua ri chiesta di respingere dei richiedenti asilo al confine. La cancelliera si oppone all'azione ...

Migranti - Merkel : “Servono polizia di frontiera europea e standard di asilo comuni o la Ue è in pericolo” : “Se vogliamo che la libera circolazione non sia distrutta dal ritorno dei controlli alle frontiere, come già succede da alcune parti, allora deve esserci una difesa comune dei confini. E quindi abbiamo bisogno una vera e propria polizia europea di frontiera, che possa in caso di necessità agire anche quando ciò non piace agli Stati confinanti. Per ottenere questo ci metterò tutte le mie forze, perché altrimenti l’Europa è veramente in ...