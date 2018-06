Medagliere scherma 2018 | la classifica aggiornata Russia al comando davanti all’Italia

oasport

: RT @zazoomnews: Scherma Europei 2018: a Novi Saad l’Italia vuole vincere ancora il medagliere - #Scherma #Europei #2018: #l’Italia https:… - usatoscherma : RT @zazoomnews: Scherma Europei 2018: a Novi Saad l’Italia vuole vincere ancora il medagliere - #Scherma #Europei #2018: #l’Italia https:… - zazoomblog : Scherma Europei 2018: a Novi Saad l’Italia vuole vincere ancora il medagliere - #Scherma #Europei #2018: #l’Italia - zazoomnews : Scherma Europei 2018: a Novi Saad l’Italia vuole vincere ancora il medagliere - #Scherma #Europei #2018: #l’Italia -

(Di sabato 16 giugno 2018) A Novi Sad (Serbia) si stanno disputando gli Europeidi. Lasi è portata in testa aldopo la prima giornata dove ha vinto entrambi gli ori nel fioretto maschile e nella sciabola femminile. L’Italia insegue con un argento e un bronzo conquistati nell’arma dolce maschile grazie a Garozzo e Avola.EUROPEI: Posiz. Nazione Oro Argento Bronzo Totale 12 0 1 3 2 Italia 0 1 1 2 3 Francia 0 1 0 1 4 Rep. Ceca 0 0 1 1 Polonia 0 0 1 1 Totale 2 2 4 8 foto Bizzi per FederClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter