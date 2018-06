Matteo Salvini chiude i porti italiani alle Ong Lifeline e Seefuchs | “Cerchino altri

Stadio Roma - Luigi Di Maio : “Solo un grande equivoco”/ Matteo Salvini gli fa eco : “Non sono preoccupato” : Stadio Roma, Luigi Di Maio: “Solo un grande equivoco”, Matteo Salvini gli fa eco: “Non sono preoccupato”. I due vice presidenti del consiglio escono allo scoperto(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 08:40:00 GMT)

Aquarius - Matteo Salvini : 'Renzi dovrebbe vergognarsi per averci fatto invadere dai presunti profughi' : Botta e risposta al veleno tra Matteo Salvini e l'ex premier Matteo Renzi che ha detto di vergognarsi per le sue parole sugli immigrati. Ma il ministro dell'Interno lo mette subito al suo posto con un ...

Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui migranti e poi : “Io tratto con i capi di governo - non con i ministri” : Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui migranti e poi: “Io tratto con i capi di governo, non con i ministri” Il presidente francese Emmanuel Macron non ha risparmiato frecciate al ministro degli Interni Matteo Salvini in relazione alla questione migranti, smentendo una serie di affermazioni del capo del Viminale e criticando l’asse […] L'articolo Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui ...

Matteo Salvini - la vergognosa copertina de L'Espresso su Aquarius : il leghista non è un essere umano : Un immigrato di colore e Matteo Salvini . Sotto c'è la scritta Uomini e no, dove 'uomini' appare sotto lo straniero e 'no' sotto il ministro dell'Interno. E' la copertina sconvolgente de L'Espresso . ...

Matteo Salvini incontra il cardinale Burke : "La Chiesa mi dice di andare avanti" : Papa Francesco oggi ha invitato a "non lasciare in balìa delle onde chi lascia la sua terra affamato di pane e di giustizia". Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sente tuttavia il Vaticano, almeno una sua 'ala', quella più tradizionalista, dalla sua parte sul tema migranti. Da parte di esponenti della Chiesa, ha detto oggi, "qualcuno mi ha contattato, ovviamente non farò i nomi neppure sotto tortura, per chiedermi di ...

Matteo Salvini : “Pronto a fermare i barconi che portano in Italia cibo avvelenato” : Il principio 'prima gli Italiani' vale per la difesa dai confini, del lavoro e della salute, sono pronto a fermare anche un barcone che arriva nei nostri porti con il cibo avvelenato. Non distinguo tra barcone e barcone, sono pronto a fermare quei barconi che portano cibo che avvelena i nostri figli e toglie lavoro ai nostri agricoltori", ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Salvini.Continua a leggere

Matteo Renzi : "Matteo Salvini mi fa vergognare - gioca sulla pelle delle persone" : "Il Governo Conte ha ottenuto la fiducia. Tutti i giorni premier, vicepremier e ministri parlano tanto. Annunciano sempre. Commentano tutto. Hanno promesso la luna: dopo tante parole, vedremo che cosa sapranno fare. Intervenendo in Senato ho spiegato perché noi siamo radicalmente un'altra cosa". Lo scrive Matteo Renzi nella e news agli iscritti del Pd."Salvini mi fa vergognare". "Salvini ha fatto credere agli italiani di aver bloccato gli ...

Matteo Renzi su Aquarius : “Salvini ha usato 629 persone come ostaggi politici. Dice che bloccherà gli sbarchi? Mente” : Matteo Renzi interviene sulla questione Aquarius e critica Salvini e il governo Conte: "Io penso che chi vi racconta che ha bloccato gli sbarchi vi prende in giro. Lasciare una nave in mezzo al mare, utilizzando 629 persone come ostaggi per una trattativa politica è sbagliato. Perdiamo voti Dicendo queste cose? Non mi interessa, restiamo umani".Continua a leggere

Enrico Mentana contro Matteo Salvini : 'Le parole su Giulio Regeni estremamente inopportune' : ' Giulio Regeni ? Sono più importanti i rapporti con l'Egitto'. Questa frase pronunciata dal ministro Matteo Salvini fa arrabbiare Enrico Mentana . Le sue parole per il direttore del TgLa7 sono '...

Matteo Salvini lo schiaccia e Luigi Di Maio non reagisce. Retroscena tragico : perché deve stare muto : È finito in trappola, Luigi Di Maio . Sa di formare con Matteo Salvini 'una strana coppia', ma quello che forse sta iniziando a comprendere è che a uscirne triturato potrebbe essere proprio lui. ...

Aquarius in Spagna domenica. Matteo Salvini : “Non possono decidere dove finire la crociera” : Nella notte le condizioni meteo sono migliorate e nave Aquarius ha fatto una sosta tecnica ad una decina di miglia dal porto di Olbia, per ricevere dalle motovedette della Guardia Costiera altri viveri e anche giocattoli per i bambini a bordo. Al momento l'Aquarius ha passato l'isola dell'Asinara.Continua a leggere

Matteo Salvini garantisce : “nessun numero sui caschi dei poliziotti” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini non è dell’avviso di mettere i numeri sui caschi dei poliziotti. Lo ha detto parlando

Matteo Salvini spaventa il M5s : 'Maschio alfa - ci farà evaporare...'. La rivelazione di Augusto Minzolini : Dall' Aquarius alla flat tax il vero protagonista della scena politica oggi è Matteo Salvini. La sua presenza si sta imponendo e nel governo e nel Movimento 5 stelle comincia a sentirsi il suo peso. 'Là dentro - dice Roberto Occhiuto di Forza Italia - lui è il ...