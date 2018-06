Mattarella scrive a Zoro | lettera a sorpresa a Propaganda Live

Sergio Mattarella scrive a Diego Bianchi "Zoro" : "Mi fate divertire". E scherza sulla porta del Quirinale : Lettera da un ammiratore a Propaganda Live, su La7. Si tratta del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che declina la richiesta di intervista, ma riserva i suoi complimenti per la trasmissione, che "mi fa divertire".Il conduttore Diego Bianchi, in arte "Zoro", ha mostrato e letto la lettera del capo dello Stato. "Gentile Diego Bianchi, la ringrazio per la richiesta di intervista, che - con una punta di rammarico - non mi è ...

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella scrive a Propaganda Live (video) : A metà tra l'istituzionale e l'informale, all'ultima puntata di Propaganda Live accade quello che non ti aspetti. La redazione del programma de La7 condotto da Zoro, ha ricevuto una lettera 'anormale'. Generalmente, come ammette anche il conduttore, ne arrivano tante, ma se a scriverti è il Presidente della Repubblica, chi non si sorprenderebbe?Zoro, ammette di non aver mai aperto la busta, che infatti è rimasta ancora sigillata fino al momento ...

Governo - la scelta di Mattarella s’iscrive nel solco tracciato da Napolitano : Nel bailamme internettiano imperversano, in queste ore, le legittime opinioni dei cittadini – qualificati e non, ma (con buona pace di Jason Brennan) non siamo ancora in una epistocrazia – a proposito della scelta di far naufragare il Governo Conte. Intanto dunque occorre sgomberare il campo dal tema della “colpa”: la vicenda del “Governo” rientra in uno scontro istituzionale acceso ma che non prefigura ...

Conte va da Mattarella. I tempi per i ministri si allungano. Salvini scrive : “Sono arrabbiato”. : Per tutta la giornata si sono rincorse le voce sulla salita al Colle del professore Giuseppe Conte. E proprio quando sembrava che non sarebbe andato, il presidente del Consiglio incaricato si è invece presentato al Quirinale per conferire informalmente con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sull’andamento delle consultazioni per la...

T.Imerese : sindaco scrive a Mattarella - 'profondo sconforto - ci incontri' : Palermo, 23 apr. , AdnKronos, 'Illustrissimo signor Presidente, le scrivo anche su sollecitazione degli operai che hanno prestato la loro attività lavorativa presso lo stabilimento Fiat di Termini ...

