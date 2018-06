Mars or Die | Recensione | Trailer e Gameplay

Mars or Die! è il nuovo survival ambientato su Marte di 34BigThings : Il team italiano 34BigThings, già conosciuto per Redout e Super Inefficient Golf, ha da poco annunciato il suo nuovo particolare progetto intitolato Mars or Die!.Gli sviluppatori hanno rilasciato un trailer cinematico per svelare il nuovo gioco e, all'interno del filmato, si scopre che il prossimo 30 maggio verrà pubblicato anche un video di gameplay, che sicuramente sarà molto utile per capire in modo più approfondito il titolo.Il gioco si ...