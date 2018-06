Mario Rigoni Stern | quanto ci manca quel suo sguardo

ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 giugno 2018) In un’epoca di urla, di slogan sguaiati, di totale assenza di valori da ogni retorica pubblica ci. Cie cino i suoi silenzi, cisuoprofondo,suo riflettere prima di parlare esuo parlare lento, attento. Sìha lasciato un vuoto, che sembra ancora più grande se si confronta la sua figura con molti personaggi pubblici dell’oggi. I suoi occhi, benché anziani, continuavano a portare il peso di una tragedia,la della guerra e della responsabilità che questa comporta. Ricordo una sua intervista televisiva, quando il conduttore gli chiese quale era la domanda più difficile che gli era stata posta, lui pensò a lungo, poi con voce bassa rispose: “Quando i bambini mi chiedono se ho ammazzato in guerra”. Era triste, mentre lo diceva e in un’altra sede ha aggiunto: “li che ho ucciso non li ho uccisi ...