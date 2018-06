Mare | il Wwf | “I rifiuti raccolti durante la pulizia delle spiagge in mostra a Pescara”

Ambiente - WWF : domani a Pescara sit-in e la mostra “Il Mare del futuro?” con oggetti recuperati dalla spiaggia : La campagna “Plastic Free” lanciata dal WWF Italia per salvare il mare dalla plastica approda in Abruzzo. domani sabato 16 giugno, dalle ore 10 a Pescara in piazza Primo Maggio, sarà possibile visitare la mostra “Il mare del futuro?”, una mostra del tutto particolare frutto della raccolta simbolica di materiale spiaggiato lungo il litorale abruzzese. L’iniziativa, che ha il patrocinio della Regione Abruzzo Settore Ambiente e del Comune di ...

Mare : firmato oggi il protocollo tra il comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e Wwf Italia : Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino ed la Presidente del WWF Italia, Donatella Bianchi, hanno siglato oggi un protocollo d’intesa fra il comando generale e l’associazione, che recentemente ha lanciato la campagna #GenerAzioneMare, finalizzato alla tutela del patrimonio ambientale, con particolare riguardo all’ambiente marino e costiero. “Si tratta di una ...

Animali - WWF : ferMare l’eccidio delle balene mascherato da ricerca scientifica : Nella relazione inviata dagli studiosi giapponesi alla IWC, al termine del terzo “Nuovo programma di ricerca sulle balene nell’Oceano Antartico”, si legge che durante la scorsa estate sono state abbattute 333 balenottere minori. Di queste, 122 erano gravide. “Un massacro anacronistico, che deve finire“, per il WWF, secondo cui il fatto che “nel 2018 ancora i giapponesi si arroghino il diritto di praticare la ...

G7 - Marevivo e Wwf : “Dal Canada l’impegno delle donne nella lotta ai cambiamenti climatici” [VIDEO] : Si è concluso ad Ottawa il “Climate Leaders’ Summit: Women Kicking It on Climate”, summit presieduto dalla Ministra dell’Ambiente e dei cambiamenti Climatici canadese, Catherine Mac Kenna. Un incontro internazionale che ha visto protagoniste le leader dei paesi del G7 che lavorano ogni giorno per combattere i cambiamenti climatici: un think tankcon l’obiettivo di raccogliere delle indicazioni da utilizzare in occasione del prossimo G7 che si ...