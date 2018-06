Marcucci | Bonisoli contro bonus cultura

Cultura : Marcucci - Bonisoli inizia molto male : Roma, 16 giu. (AdnKronos) – Un ministro della Cultura, come Bonisoli, che vuole iniziare suo mandato con un taglio, comincia molto male. 18app aiuta a diffondere la Cultura tra i giovanissimi. 18app non si tocca”. Lo scrive in un tweet il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci. L'articolo Cultura: Marcucci, Bonisoli inizia molto male sembra essere il primo su Meteo Web.