Mango Men presenta la collezione Summer Essentials GALLERY

Ecco come il Mango può migliorare la salute delle donne in post-menopausa : Un nuovo studio, condotto dall’Università della California, ha svelato gli effetti positivi del mango sulla salute delle donne in post-menopausa. Lo studio, che si basa su precedenti studi animali e cellulari, è il primo a dimostrare tali effetti sugli umani. I ricercatori sono arrivati alla conclusione che il mango può essere un frutto amico del cuore, in grado di svolgere un ruolo nella riduzione del rischio di malattie cardiovascolari. Il ...

