Maltempo Reggio Calabria | i dati shock della bomba d’acqua della scorsa notte | oltre

(Di sabato 16 giugno 2018) “Dal tardo pomeriggio di ieri il territorio regionaleè stato interessato da precipitazioni diffuse che in alcune zone hanno fatto registrare valori di pioggia cumulata assolutamente rilevanti“: lo spiega in una nota il Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal. In particolare la zona maggiormente colpita dalle intense precipitazioni, anche a carattere temporalesco, è stata la fascia tirrenico centro-meridionale dove, in alcune stazioni pluviometriche, sono stati registrati valori superiori ai 100mm di pioggia cumulata. Ad esempio nella stazione pluviometrica di Sant’Alessio in Aspromonte la precipitazione cumulata in 24 ore ha raggiunto i 153mm, a Scilla Monte Scrisi sono stati registrati circa 100mm, a Gambarie 92mm e aCatona la pioggia cumulata è stata circa pari a 80mm. Non esistono stazioni meteorologiche, però, nella zona più ...