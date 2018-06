Maltempo | bomba d' acqua su Messina | strade allagate

Maltempo BARI - BOMBA D'ACQUA E TEMPORALI/ Ultime notizie video : rallentata la circolazione dei treni : BARI, BOMBA d’acqua e violento temporale, video: strade allagate, tendopoli e Palagiustizia inagibili. Gravi disagi per tutti gli automobilisti e i cittadini baresi(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 16:19:00 GMT)

Maltempo Bari - bomba d'acqua e temporali/ Ultime notizie video : tendopoli giustizia allagata - traffico in tilt : Bari, bomba d’acqua e violento temporale, video: strade allagate, tendopoli e Palagiustizia inagibili. Gravi disagi per tutti gli automobilisti e i cittadini baresi(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 15:07:00 GMT)

BARI - BOMBA D'ACQUA E VIOLENTO TEMPORALE/ Video - Maltempo : allagata tendopoli davanti a Palagiustizia : BARI, BOMBA d’acqua e VIOLENTO TEMPORALE, Video: strade allagate, tendopoli e Palagiustizia inagibili. Gravi disagi per tutti gli automobilisti e i cittadini baresi(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 14:09:00 GMT)

Maltempo - ‘bomba d’acqua’ sull’Aurelia a Grosseto : allagamenti : Allagamenti e disagi nei pressi di Grosseto oggi pomeriggio per un forte temporale, una improvvisa ‘bomba d’acqua’, piovuta sull’Aurelia all’altezza di Cupi. La circolazione è al momento quasi bloccata perché la strada si e’ allagata e il fango ha invaso la carreggiata. Risultano automobilisti bloccati nelle vetture. Il traffico in direzione sud, verso Roma, procede su una sola corsia. Sulla statale acqua e ...

Maltempo - bomba d’acqua ad Ancona : donna fa un video del salvataggio [VIDEO] : “I bambini erano terrorizzati, mio marito voleva buttarsi”. Parla Angela Agosta, 32 anni, mamma di quattro bambini piccoli. E’ stata lei a chiamare la polizia ad Ancona e a far partire i soccorsi per le due donne rimaste bloccate all’interno di un’auto, nel sottopasso di via Caduti del Lavoro, colmo d’acqua a causa di un violento nubifragio. Sempre lei ha ripreso i poliziotti con il cellulare, documentando ...

Maltempo - bomba acqua ad Ancona : donna fa un video del salvataggio [VIDEO] : “I bambini erano terrorizzati, mio marito voleva buttarsi”. Parla Angela Agosta, 32 anni, mamma di quattro bambini piccoli. E’ stata lei a chiamare la polizia ad Ancona e a far partire i soccorsi per le due donne rimaste bloccate all’interno di un’auto, nel sottopasso di via Caduti del Lavoro, colmo d’acqua a causa di un violento nubifragio. Sempre lei ha ripreso i poliziotti con il cellulare, documentando ...

Allerta Meteo - il Maltempo si sposta al Sud : bomba d’acqua e tornado a Marina di Camerota [FOTO e VIDEO] : 1/3 ...

Maltempo - bomba d’acqua ad Arezzo : agricoltura in ginocchio : “Dove ha colpito, sopratutto nella zona di Cortona, la bomba d’acqua di ieri ha messo in ginocchio aziende intere che hanno perso oltre il 50% del raccolto. Siamo in emergenza e ci appelliamo alla Regione perché si possano attivare da subito le misure di sostegno che possano permettere a queste realtà di sopravvivere” E’ l’appello di Confagricoltura Arezzo all’indomani dell’ondata di Maltempo che si è ...

Maltempo - bomba d’acqua nell’Aretino : decine di interventi dei Vigili del Fuoco : bomba d’acqua sul territorio di Cortona, in provincia di Arezzo: oltre 50 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco che hanno anche soccorso tre automobili rimasti in panne con l’auto a causa di allagamenti in strada. Cinque le squadre dei pompieri provenienti da tutta la provincia di Arezzo arrivate sul posto per liberare scantinati e garage invasi dall’acqua. L’amministrazione comunale di Cortona sta effettuando ...

Maltempo - bomba d’acqua in Brianza : crolla un metro di controsoffitto nella stazione di Monza : bomba d’acqua a più riprese da questa mattina in Brianza, dove a partire dalle 11 circa un violento temporale con grandine si è abbattuto su gran parte della provincia e in particolar modo su Monza. A causa della forte perturbazione, alcuni centimetri di acqua in pochi minuti hanno letteralmente invaso le strade anche del centro storico e circa un metro di controsoffittatura della stazione di Monza e’ crollato, fortunatamente senza ...

Maltempo - bomba d’acqua e grandine in Toscana : allagamenti : Una ‘bomba d’acqua’ ha causato l’allagamento di una ampia zona residenziale vicino a Firenze, a Vingone di Scandicci, verso le 17, dove e’ andato in piena il fosso Ghindossoli. Sul posto stanno intervenendo polizia municipale e protezione civile. Rallentato, per lo stesso motivo, il transito dei veicoli sull’autostrada A1 che si trova nelle vicinanze. Sempre in Toscana, ma nella zona dell’Amiata, ...

Maltempo - bomba d’acqua nel Reggiano : danni e disagi : Forte Maltempo nel Reggiano interessato da una bomba d’acqua durata un’ora, dalle 13 alle 14, che ha causato ingenti danni. Allagata e danneggiata dalla pioggia intensa, dalla grandine e dal vento una delle stalle più grandi del Reggiano che ha visto intervenire i Vigili del Fuoco per sistemare la struttura così da poter ospitare i 150 capi di vacche da latte dell’azienda già dalla notte. Ad essere colpita, spiega la Coldiretti ...

Maltempo - bomba d’acqua e grandine a Torino : situazione critica a Moncalieri : 1/14 ...

Maltempo - ‘bomba’ d’acqua su Bologna : decine di chiamate ai Vvf : Sono almeno una quarantina le chiamate arrivate al centralino dei vigili del fuoco di Bologna durante e dopo il forte acquazzone, che per piu’ di mezz’ora si e’ abbattuto questo pomeriggio sulla citta’. La ‘bomba’ d’acqua, che ha colpito soprattutto la zona di Casalecchio, ha creato gravi disagi sulle strade, dove in alcuni punti i rami caduti dagli alberi per colpa del Maltempo hanno reso difficile la ...