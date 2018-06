Malattie del sangue | un ' passaporto' per i migranti

Tutto pronto a Rapallo per la 14° edizione dell'Invitational Shipping Pro-Am a favore della Fondazione Malattie Renali del bambino : ... in favore della Fondazione Malattie Renali del bambino , FMRB, che opera a favore del Gaslini, che come da tradizione vedrà scendere sul green imprenditori, manager e professionisti del mondo dello ...

Ricreati in laboratorio i prioni umani - proteine letali che causano rare Malattie del cervello : Sono agenti infettivi, ma non sono né virus né batteri, bensì proteine. Stiamo parlando dei prioni, proteine responsabili di una serie di malattie neurodegenerative rare (come per esempio la ben nota Bse, malattia della mucca pazza), che sono oggi ancora inguaribili e letali. E ora, per la prima volta nella storia, gli scienziati della Case Western Reserve University School of Medicine (Ohio) sono riusciti a sintetizzare un prione umano nel loro ...

Quanti rischi corriamo nel non lavarci le mani… dall’uso della tastiera al cellulare - i batteri e le Malattie virali : Se tutti fossimo più puliti e ci lavassimo le mani ogni qualvolta fosse necessario, le malattie e le infezioni sarebbero notevolmente abbattere. Basti pensare che 3 persone su 5 non si lavano le mani dopo essere andati in bagno, e tra questi pochissimi solo il 30% usa il sapone. Proprio per questo l’idea di tirare lo sciacquone o di aprire la porta di un bagno pubblico fa rabbrividire. Senza contare poi chi utilizza il cellulare in ...

Le spezie come cura a tutte le Malattie - l'assessora Saccardi chiede l'intervento delle autorità : "Non fidatevi del metodo Panzironi" : Stefania Saccardi, assessora alla Salute della Toscana, chiede al ministero della Salute e alla Guardia di Finanza delle verifiche che possano confermare la sicurezza dello stile di vita promosso in ...

Malattie del cervello - quanto costano ogni anno all’Ue : Roma, 28 mag. (AdnKronos Salute) – Le Malattie del cervello “costano ogni anno in Ue (a 27 membri) 800 miliardi di euro e la sclerosi multipla è tra le 12 più costose. Parliamo di costi diretti e indiretti”. Ad affermarlo all’Adnkronos Salute è Monica Di Luca, dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università di Milano, che oggi ha tenuto una lettura magistrale per l’apertura del congresso ...

Osservatorio Malattie rare Omar vince l'Inspiringpr award del 2018 : Orientarsi nel mondo che cambia', un ciclo di eventi che vuole essere una riflessione produttiva capace di favorire un passaggio dalla cultura del fare, per molti versi ancora dominante nel Nordest, ...

Povertà e Malattie della tiroide : il 54.7% delle donne incinte e povere non fa prevenzione : Il 54,7% delle donne incinte che vivono in stato di Povertà non assume acido folico o integratori multivitaminici per la gravidanza. La percentuale arriva al 41,4% tra le italiane, al 60,1% tra le straniere. Sono i dati emersi durante il convegno in cui sono stati presentati i dati conclusivi della ricerca “Povertà, carenza di iodio e malattie della tiroide” (giovedì 24 maggio – Auditorium San Fedele, Milano). La ricerca e il convegno sono ...

Malattie del geranio : Malattie del geranio: consigli per prevenire e combattere le Malattie più comuni che possono attaccare il geranio in vaso o in piena terra. (altro…) The post Malattie del geranio appeared first on Idee Green.

Emma Marrone e la paura delle Malattie : «Per strada tutti vogliono baciarmi - ma io...» : Per la prima volta Emma Marrone confessa la sua paura delle malattie : l'artista pugliese, operata due volte alle ovaie, spiega l'origine della sua fobia. 'Per strada tutti vogliono baciarmi. Spesso ...

“Il 100% delle Malattie è dovuto alla cattiva alimentazione” : ecco la regola “0-5-20” per mantenersi in salute : “Quante malattie sono dovute alla cattiva alimentazione? Ormai possiamo dire il 100%. E, viceversa, tutte le patologie possono essere curate attraverso il cibo che, in molti casi, può anche aiutare a ridurre le terapie farmacologiche, con un ingente risparmio per il sistema sanitario pubblico“: lo ha dichiarato Andrea Lenzi, professore ordinario di Endocrinologia, Sapienza Università di Roma, oggi a Roma a margine della presentazione ...

"La scienza dell'alimentazione come valore terapeutico nelle Malattie rare e croniche" : - Associazione Italiana Mogli dei Medici " organizzano il convegno "La scienza dell' alimentazione come valore terapeutico nelle malattie rare e croniche", venerdì 25 maggio alle ore 18.00, presso la ...