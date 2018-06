Macron-Conte | intesa sugli hotspot Eliseo contro Salvini | «Un asse con Berlino e Vienna?

Conte e Macron d'accordo<br> sugli hotspot nei Paesi africani : 16.43 - Conte "duro" sui migranti è "fantastico". Parola di Donald Trump. Il presidente americano in un'intervista a Fox News dice: "Sembra che essere duri sull'immigrazione ora paghi". Il presidente del consiglio italiano oggi, durante l'incontro con il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron all'Eliseo, ha proposto l'istituzione di hotspot nei Paesi di origine dei migranti per bloccarne la partenza verso il Mediterraneo.Conte ...

Cosa ha ottenuto Conte dal vertice con Macron : Alla fine è stato l’incontro dell’”intesa perfetta”, come lo ha definito Le Monde facendo sue per parole usate dagli italiani. E sì che 48 ore fa era stato cancellato, secondo gli auspici di Matteo Salvini. Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron pare abbiano tutta l’intenzione di continuare a cercarsi, a capirsi, a coordinarsi. Ecco il primo risultato del viaggio del Presidente del Consiglio a Parigi: una ...

Hotspot - Frontex - Dublino. Le parole chiave sui migranti di Conte e Macron : I tre capisaldi annunciati da Giuseppe Conte ed Emmanul Macron per la gestione dei migranti in Europa si reggono su altrettanti progetti comunitari:?la costruzione di centri per l’identificazione dei migranti (gli Hotspot), il rafforzamento dell’agenzia europea di cooperazione sulle frontiere esterne (Frontex) e la revisione del regolamento che disciplina l’accoglienza nei paesi Ue (Dublino). Vediamo cosa sono e come potrebbero cambiare...

Parigi val bene una (pro)messa. Conte e Macron fanno pace : Dimenticare le tensioni e «andare mano nella mano, verso soluzioni della crisi dei migranti». Questo è il messaggio che hanno voluto far passare Emmanuel Macron e Giuseppe Conte, accolto con gli onori all’Eliseo, nel suo primo vertice di Stato. E al nervosismo della lunga ora di attesa della conferenza stampa congiunta, densa di interrogativi, a volte ironici («Colpa degli italiani, sempre in ritardo») e spesso preoccupati dei giornalisti ...