Ma ancora parla? Boldrini al veleno contro Salvini | ' Salga sui barconi con Di Maio'

Non è L’Arena - Giletti ammicca sul rinnovo di contratto : «Con Cairo devo ancora parlare» : Massimo Giletti, Non è l'Arena Le danze sono aperte. Come ad ogni conclusione di stagione tv che si rispetti, il balletto degli artisti per il rinnovo dei loro contratti è entrato nel vivo. Ieri ad abbozzare una mossetta danzereccia è stato Massimo Giletti che, durante la puntata di Non è L’Arena, ha fatto pubblicamente riferimento al proprio contratto con La7. Il conduttore, ammiccando, ha lasciato intendere che il suo rinnovo con ...

Nel villaggio dei coloni il tempo si è fermato. Chipilo dopo 135 anni parla ancora veneto : 'Le autorità messicane, a cui ho scritto, devono preservare questa peculiarità unica al mondo'. Ciampetti di recente ha scritto anche ai responsabili Unesco e all'ambasciatore messicano in Italia per ...

Jorginho al Manchester City?/ Napoli e Citizens non ancora d’accordo : parla l’agente : Jorginho al Manchester City? Napoli e Citizens non sono ancora d’accordo: parla l’agente del centrocampista, che racconta anche di Guardiola e Ancelotti(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 15:15:00 GMT)

Governo : Salvini - delega tlc a Lega? Non ne abbiamo ancora parlato : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Non siamo assolutamente ancora entrati nel merito dei sottosegretari e dei presidenti di commissione”. Lo dice Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Anch’io, risponde a chi gli chiede se a Lega chiederà la delega sulle Telecomunicazioni. L'articolo Governo: Salvini, delega tlc a Lega? Non ne abbiamo ancora parlato sembra essere il primo su SPORTFAIR.

F1 - Ricciardo parla del titolo : 'ancora fuori dalla lotta - ma non è impossibile' Video : Lewis Hamilton al comando con 110 punti, Sebastian Vettel secondo a quota 96 e, sul gradino più basso del podio, Daniel Ricciardo con i suoi 72 punti. Questa è la classifica del mondiale piloti dopo 6 Gran Premi, e soprattutto dopo la vittoria sofferta del pilota australiano della Red Bull davanti al campione tedesco della Ferrari, a causa di un guasto al MGU-K della sua vettura che ne ha compromesso le prestazioni. Attualmente, il driver di ...

Libero colpisce ancora - gelo in diretta : mentre Lilli Gruber parla appare la 'Patata bollente' : mentre Lilli Gruber parla in diretta a Otto e mezzo su La7, appare la scritta 'Patata bollente' nella programmazione della serata. Insomma, il titolo di Libero - riferito ai grossi guai di Virginia ...

Uomini e Donne news - Andrea parla di Giulia in un'intervista : 'io la amo ancora' Video : Oggi nel programma di ''Uomini e Donne'' è andata in onda la scelta della tronista Sara Affi Fella, ma nonostante ciò a destare molto interesse da parte del pubblico da casa sono state le parole dell'ex tronista Andrea Damante [Video] rilasciate per il settimanale ''Chi''. Quest'ultimo infatti, durante questa intervista per il giornale di Alfonso Signorini è tornato a parlare della sua ex fidanzata Giulia De Lellis, aggiungendo anche delle ...

Judo - Grand Prix Hohhot 2018 : Enrico Parlati e Augusto Meloni fuori al secondo turno - Giappone ancora dominante : Il Grand Prix di Hohhot 2018 non arride ai colori azzurri. L’Italia del Judo conclude senza podi anche la seconda giornata del torneo cinese, in cui continua a dominare il Giappone, che conquista altre due vittorie, portando a cinque il numero dei successi nelle prime due giornate di gare. Nella categoria -73 kg, Enrico Parlati ha sconfitto al primo turno l’australiano King con uno splendido waza-ari, ma ha poi ceduto al cospetto del ...

Matteo Salvini umilia Laura Boldrini : 'Governo maschilista' - 'Ma ancora parla?'. E la presidenta minaccia : Ma ancora parla??? pic.twitter.com/24e4Kbzwu3 — Matteo Salvini , @MatteoSalvinimi, 25 maggio 2018 La Boldrini, alla ricerca di notorietà social nella sua seconda , deludente, vita politica lontano ...

ancora non conosciamo BlackBerry KEY2 che già si inizia a parlare di un nuovo BlackBerry Ghost : Tra il prossimo nuovo BlackBerry KEY2 e uno sconosciuto BlackBerry Ghost, ecco tutte le prossime novità della casa canadese! L'articolo Ancora non conosciamo BlackBerry KEY2 che già si inizia a parlare di un nuovo BlackBerry Ghost proviene da TuttoAndroid.

Boldrini attacca Lega e Salvini. Lui la zittisce : "ancora parla?" : Botta e risposta tra Laura Boldrini e Matteo Salvini. Lo scontro tra l'ex presidente della Camera e il leader del Carroccio non sembra finire mai, anche ora che il leghista è affaccendato a cercare di far quadrare i conti per la formazione del nuovo governo con il M5S.La sfida parte da Twitter e si propaga nelle dichiarazioni ufficiali. A dare il via alle danze è Salvini che, sui social network, commenta le frasi pronunciate ieri dalla deputata ...

Boldrini - lite con Salvini : 'Leader Maschilisti'. La replica : 'Ma ancora parla?' : 'Personalmente non mi spaventa l'idea di Matteo Salvini al ministero dell'Interno perché so bene che Salvini è un personaggio che non può spaventare nessuno. Spaventa per l'Italia perché lui non ha le ...