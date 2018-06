Luis Fonsi | Calypso | Testo | Traduzione | Audio | MP3

Video - testo e traduzione di Calypso di Luis Fonsi - a caccia del tormentone estivo dopo il successo di Despacito : Calypso di Luis Fonsi è il nuovo singolo disponibile da venerdì 15 giugno su tutte le piattaforme digitali in streaming e download. Il cantante portoricano re delle classifiche mondiali per tutto il 2017 grazie al tormentone di Despacito , ci riprova anche quest'estate: si chiama Calypso il nuovo singolo che si candida ad essere uno dei tormentoni della bella stagione! Calypso di Luis Fonsi vede la partecipazione della rapper e cantante ...

Luis Fonsi : è uscita la nuova canzone estiva "Calipso" feat. Stefflond Don : Ora l'estate può ufficialmente iniziare!

Il Volo si butta sul pop latino e sfida Luis Fonsi e Alvaro Soler : Luis Fonsi e Alvaro Soler: la nuova sfida de Il Volo Vi ricordate de Il Volo, il gruppo che qualche anno fa vinse il Festival della canzone italiana? Sicuramente sì. In breve tempo, i giovani componenti della band hanno fatto in modo di entrare nel cuore di milioni di persone. Il loro scopo, per anni, è stato quello di far avvicinare i giovani alla musica lirica. Ora il loro obiettivo sembra essere diverso. Quale? Quello di approdare alla ...