Luigi Mastroianni lascia i social e dichiara | “Sara non c’entra”

lanostratv

: Uomini e Donne Luigi Mastroianni lascia i social. Crisi con Sara Affi Fella? - #Uomini #Donne #Luigi #Mastroianni - zazoomblog : Uomini e Donne Luigi Mastroianni lascia i social. Crisi con Sara Affi Fella? - #Uomini #Donne #Luigi #Mastroianni - DonnaFanpage : SARA AFFI FELLA E FRANCESCO MONTE Lo confermano le foto e i video: - Glinformati : Sara Affi Fella a Ibiza, nello stesso locale c’è Francesco Monte: già finita con Luigi Mastroianni? - GLI INFORMATI… -

(Di sabato 16 giugno 2018) Sara Affi Fella e: la clamorosa decisione di lui Qualche ora faha scritto un post su instagram, che hato i suoi numerosissimi fan davvero di stucco. Cosa ha detto l’ex corteggiatore del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi? Il ragazzo ha annunciato senza tanti giri di parole: “Comunico che nei giorni a venire non sarò più presente neiper motivi personali. Le uniche storie saranno per lavoro…Ritornerò più carico di prima…Ah nessuno scandalo…Sara in tutto questo non c’entra…” In pratica l’ex protagonista di omini e Donne hato che non sarà più suiper un po’ di tempo. Il motivo è strettamente personale, ma ha comunque tenuto a dire, che la sua fidanzata Sara Affi Fella non c’entri assolutamente niente in questa sua clamorosa ...