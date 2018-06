Luigi Di Maio | il punto più basso della sua carriera | si fa prendere in giro anche dalla

Stadio Roma - Luigi Di Maio : “Solo un grande equivoco”/ Matteo Salvini gli fa eco : “Non sono preoccupato” : Stadio Roma, Luigi Di Maio: “Solo un grande equivoco”, Matteo Salvini gli fa eco: “Non sono preoccupato”. I due vice presidenti del consiglio escono allo scoperto(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 08:40:00 GMT)

Roberto Fico - golpe contro Luigi Di Maio alla Camera : dove piazza il suo fidatissimo : Sono il primo partito d'Italia, pur con Le lega che tanto alle ultime amministrative quanto nei sondaggi sta recuperando terreno. Per questo, i 5 Stelle hanno fatto e stanno facendo il pieno di nomine ...

Federico Pizzarotti : 'Luigi Di Maio come Matteo Renzi - lo critica ma ha anche lui il suo giglio magico' : 'Non hanno classe dirigente, criticavano tanto il giglio magico degli altri, loro non stanno facendo diversamente'. Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, espulso dal Movimento 5 stelle, attacca il ...

Matteo Salvini lo schiaccia e Luigi Di Maio non reagisce. Retroscena tragico : perché deve stare muto : È finito in trappola, Luigi Di Maio . Sa di formare con Matteo Salvini 'una strana coppia', ma quello che forse sta iniziando a comprendere è che a uscirne triturato potrebbe essere proprio lui. ...

Luigi Di Maio - l'ultimo disastro : 'Niente scuse - il vertice di Conte e Macron...' - come si ridicolizza : Farebbe quasi ridere, Luigi Di Maio , se il suo essere al di fuori dal mondo in questi giorni non fosse l'inquietante spia di qualcosa che non va dentro il governo. Il vicepremier, finito nella centrifuga politico-giudiziaria dello stadio di Roma che lo chiama in causa ...

Nuovo stadio Roma. Virginia Raggi accusa Luigi Di Maio : Guerra aperta nel M5S. A Porta a porta il sindaco Virginia Raggi sferra un duro attacco a Luigi Di Maio. Il

Virginia Raggi smentisce Luigi Di Maio : “a Roma nessuna strada sarà dedicata a Giorgio Almirante” : Scontro interno al M5S. Luigi Di Maio aveva “benedetto” il voto inedito al Campidoglio frutto dell’asse di Governo con Matteo

Luigi Di Maio smentisce Matteo Salvini : “limite pagamenti contanti rimane” : I primi nodi vengono al pettine. “Per me non ci dovrebbe essere nessun limite alla spesa in contante: ognuno è

Luigi Di Maio sotto processo per il disastro elettorale e i troppi incarichi assunti : Non c'è solo che parla sempre e , quasi, solo lui. C'è che la Lega è un partito che, seppur rinnovato, è stato al governo per anni e anni e ha strutture di comunicazione, oltre che esperienza politica, inimmaginabili per un partito 'esordiente' sulla scena romana come il Movimento 5 Stelle. C'è anche, poi, il radicamento a livello locale della Lega, che ha prodotto i risultati che si sono ...

Luigi Di Maio - nel Movimento 5 Stelle l'idea di un direttorio per affiancare il leader grillino : Il momento, per i 5 Stelle , è delicato. Lo stesso Marco Travaglio , sul Fatto , ha definito lo stato di salute 'pessimo' . E tra i grillini si fa strada l'ipotesi di ricreare una sorta di 'direttorio'...

Luigi Di Maio contro Matteo Salvini : 'Non può far chiudere tutti i porti' : Venerdì il premier Giuseppe Conte ne parlerà col presidente francese Macron e poi lunedì prossimo con la cancelliera tedesca Angela Markel . Ma intanto la questione della chiusura dei porti agita i ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio si spartiscono vice Ministri e sottosegretari : “Il Consiglio dei Ministri ha nominato sei viceMinistri e trentanove sottosegretari”. Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con

Amministrative - M5s in calo e Lega in crescita : Matteo Salvini consola Luigi Di Maio : La sconfitta del Movimento 5 stelle rispetto alla Lega nelle ultime elezioni Amministrative preoccupa molto il leader Luigi Di Maio . Che però viene subito rassicurato da Matteo Salvini: ' Stai sereno ...

Luigi Di Maio - il retroscena su Aquarius : ha paura che Matteo Salvini punti a elezioni anticipate : Matteo Salvini è sempre un passo avanti, tweet dopo tweet, dichiarazione dopo dichiarazione, e da ultimo, dopo il clamoroso risultato elettorale la chiusura dei porti alla nave Aquarius, il leader ...