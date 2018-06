Lucifer è salvo | Netflix ordina la quarta stagione della serie cancellata da FOX

blogo

(Di sabato 16 giugno 2018) Il signore degli inferi è. Senza alcuna implicazione mistico-religiosa,hato ladi, superando al fotofinish Amazon che sembrava molto interessata, visto quanto aveva dichiarato nei giorni scorsi la presidente degli Amazon Studios Jennifer Salke. Proprio quando stavano per scadere le opzioni sui contratti degli attori, che avrebbero reso quindi quasi impossibile un salvataggio,ha lanciato la zampata vincente portandosi a casa la.La trattativa non è stata semplicissima. Latv, in onda per tre stagioni su Fox, è prodotta da Warner Bros e proprio la produzione esterna è stato uno dei fattori che ne hanno determinato la cancellazione. Warner Bros ehanno già alcuni progetti in essere, come latv di Sabrina, ma i diritti per lo streaming negli Stati Uniti complicavano la definizionetrattativa. ...