LUCIA BRAMIERI SMENTISCE LE SUE DICHIARAZIONI Le critiche ad Alberto Mezzetti

LUCIA BRAMIERI : “E’ umiliante aver perso contro Alberto Mezzetti” : Alberto Mezzetti: il duro attacco di Lucia Bramieri Lucia Bramieri è stata una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello in grado di dare un po’ di pepe all’interno della casa più spiata d’Italia. In una recente intervista, rilasciata sul settimanale Ora, l’opinionista di Pomeriggio 5 è tornata a parlare della sua recente esperienza televisiva, senza tralasciare duri commenti su Alberto Mezzetti, ...

Grande Fratello 2018 - LUCIA BRAMIERI : "Danilo mi ha ferita. Aida si è comportata male con tutti" : E' un fiume in piena Lucia Bramieri ad una settimana dall'uscita dalla casa del Grande Fratello. In una lunga intervista, al settimanale Nuovo Tv, ha chiarito le dinamiche delle ultime settimane puntando il dito contro alcuni concorrenti come Danilo Aquino: Il suo comportamento mi ha infastidito, è stato scorretto, mi ha detto che gli stavo antipatica dopo solo tre giorni di programma, io l’ho nominato e da lì è partita un’escalation ...