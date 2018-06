Lucca | Consiglio congiunto Provincia-Comune sul bullismo | la parola a studenti e docenti

Blastingnews

(Di sabato 16 giugno 2018) Si è parlato tanto in questi mesi die degli incresciosi avvenimenti dell’ITC Carrara e ieri sera il discorso è stato ripreso in occasione deldisul, tenutosi in sala Ademollo, a Palazzo Ducale, in un doveroso approfondimento che ha aperto interessanti scenari. Il: l'importanza della prevenzione Di fronte a un pubblico gremito, esponenti politici e sindacali, insegnanti, giornalisti ,e dirigenti scolastici, la seduta si è aperta con la visione di un video realizzato dai ragazzi della classe 2A del ‘Giorgi’, dal titolo 'Ora basta' presentato in occasione del recente concorso scolastico Login-Connessioni Umane (Ti conosco-mi riconosco) portato avanti dal Polo Fermi-Giorgi, un vero e proprio inno alla solidarietà, alla lotta ale alla voglia di porvi fine con atteggiamenti di positività e collaborazione tra ...