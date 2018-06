L’Olimpia Milano ha vinto il campionato italiano di basket maschile

Basket - “battaglia-5” è di Milano : finale pazzesco - L’Olimpia è sul 3-2 ma Trento non molla! : Basket, Milano e Trento questa sera si sono date battaglia in una splendida gara-5 della serie di finale Milano e Trento hanno dato vita all’ennesima gran bella gara di questa finale. Gara-5 in quel di Milano è stata vinta dall’Olimpia, rispettando il fattore campo, al termine di una lotta davvero serratissima. Trento però ha dato battaglia eccome, giocando 40 minuti quasi perfetti e rendendo la vita complicatissima a Piangiani e ...

Basket - Finale Scudetto : Trento firma una partita capolavoro ed accorcia sulL’Olimpia Milano in gara-3 : Trento domina gara-3 di Finale Scudetto ed accorcia sull’Olimpia Milano, dopo due vittorie della squadra di Simone Pianigiani l’Aquila compie un’impresa in casa A due giorni da Gara-2, vinta dall’Olimpia Milano davanti al pubblico del Forum di Assago, le due contendenti al titolo di campione d’Italia di Serie A di Basket, sono tornate a sfidarsi, sul parquet del PalaTrento. gara-3 di Finale Scudetto termina col ...

LIVE Basket - Trento-Milano in DIRETTA : gara-3. La Dolomiti per accorciare le distanze - L’Olimpia per l’allungo decisivo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Milano, gara 3 della Finale Scudetto di Serie A. Si riparte dal 2-0 per l’Olimpia. Si gioca in casa dei trentini, che sono con le spalle al muro ed obbligati a vincere per non trovarsi in una situazione praticamente disperata. Dall’altra parte, invece, la squadra di Simone Pianigiani, forte del doppio vantaggio, ha la possibilità di fare un passo decisivo verso il titolo. In gara-1 Milano ha ...

Finale Scudetto Basket – L’Olimpia Milano vince anche gara-2 : Trento ko - il Mediolanum Forum resta inviolato : L’Olimpia Milano mantiene il Mediolanum Forum inviolato e conquista la seconda vittoria casalinga nella Finale Scudetto: l’EA7 si impone su Trento per 90-80 Dopo la vittoria in gara-1, L’Olimpia Milano torna in campo al Mediolanum Forum per difendere l’inviolabilità del palazzetto e portare a due i punti di vantaggio nella Finale Scudetto su Trento. Una gara dal sapore particolare che rievoca i fantasmi dell’eliminazione per 4-1 subita ...

Basket – Finale Scudetto : Milano non dà scampo a Trento - Gara-1 finisce 98-85 per L’Olimpia : Troppa Olimpia Milano per Trento in Gara-1, gli uomini di Pianigiani non vanno mai in difficoltà e cominciano al meglio la serie Scudetto Non c’è storia in Gara-1 della Finale Scudetto del campionato di Serie A di Basket, l’Olimpia Milano strapazza Trento e compie il primo passetto verso la gloria. Decisi e concentrati fino dalle prime battute di gioco, gli uomini di Pianigiani chiudono in vantaggio di tre punti il primo quarto di ...

Basket - Semifinali Serie A 2018 : L’Olimpia Milano espugna Brescia anche in gara-4 e si guadagna la finale : L’Olimpia Milano è la prima finalista della Serie A. La squadra di Simone Pianigiani ha espugnato Brescia anche in gara-4, 76-70, al termine di una partita comandata sin dall’avvio ma in cui gli ospiti hanno dovuto sudare fino all’ultimo, complice l’orgoglio di una Leonessa mai doma. Alla fine ha prevalso la voglia di Milano di arrivare in finale, dopo la delusione dello scorso anno, ma la sconfitta di stasera non toglie ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Milano va sul 2-0. L’Olimpia batte in gara-2 una Cantù mai doma : L’Olimpia Milano vince anche gara-2 per 87-75 e si porta sul 2–0 nella Serie dei quarti di finale contro Cantù. Una partita che ha visto la squadra di Pianigiani scappare nel secondo quarto ed avere poi sempre in controllo il match nonostante una Red October mai doma e che ha provato a rimontare fino alla fine. Dairis Bertans è il top score di Milano con 16 punti, ma un grandissimo contributo lo portano Mindaugas Kuzminskas (15 punti) e Kaleb ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : L’Olimpia domina il primo derby. Milano vince gara-1 contro Cantù : Il primo derby è di Milano. L’Olimpia domina gara-1 contro Cantù, imponendosi al Forum con il punteggio di 105-73 . Ottimo inizio di Playoff per la formazione di Simone Piangiani, partita subito fortissimo nel primo quarto e che poi ha controllato la sfida per i restanti trenta minuti. Decisivo il 50% da tre punti per l’Emporio Armani (10/20), con Cantù che non ha avuto scampo contro una Milano praticamente perfetta. In casa Olimpia ...

Basket - Serie A 2018 : Venezia batte L’Olimpia Milano nell’ultima giornata - ecco tutti i verdetti. Virtus fuori dai playoff - Orlandina in A2 : Nella serata odierna con la 30esima e conclusiva giornata è terminata la stagione regolare del Campionato di Serie A di Basket 2017-2018. Tanti gli scontri diretti in programma e i verdetti da emettere: andiamo a vedere quali sono state le sentenze del campo. Nella sfida più attesa di giornata, l’Umana Reyer Venezia ha conquistato il successo sull’EA7 Armani Milano e il primo posto in classifica al termine della stagione regolare, ...

Basket - 27a giornata Serie A 2018 : Venezia raggiunge Milano in vetta. Brescia ferma L’Olimpia. Varese vince anche a Bologna : A tre giornate dal termine la Serie A ha una coppia al comando. La Reyer Venezia raggiunge in vetta alla classifica l’Olimpia Milano. I Campioni d’Italia in carica espugnano il campo della Dinamo Sassari per 92-84 grazie ad un’ottima prestazione di MarQuez Haynes ed Austin Daye, entrambi con 18 punti a referto. Venezia ha sfruttato la sconfitta dopo un tempo supplementare di Milano contro una straordinaria Brescia, che si ...

Basket - Serie A 2018 : L’Olimpia Milano si conferma al comando - Venezia vince contro Brescia : Tempo di derby e scontri diretti nella 26esima giornata del campionato di Serie A di Basket 2017-2018, che volge ormai al termine della stagione regolare. La giornata odierna sorride alle due squadre che guidano la classifica: Milano ha vinto il derby contro Cantù, mentre Venezia ha sconfitto Brescia nello scontro diretto per quella che attualmente è la seconda posizione alle spalle proprio dell’Olimpia. L’EA7 Armani Milano si è ...