Lodi | Josephine Odijie trovata morta in piscina | per la sorella Tina sarebbe stata uccisa

JOSEPHINE ODIJIE - ANNEGATA IN PISCINA : SI INDAGA PER OMICIDIO/ Lodi - "troppi aspetti che non convincono" : JOSEPHINE ODIJIE, il giallo della morte in PISCINA della 35enne nigeriana: l'autopsia parla di decesso causato da annegamento. Si INDAGA per OMICIDIO, cadono le piste congestione e rapina.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 17:03:00 GMT)

