Live & Summer Mania | debutta al primo posto il nuovo album di Riki

Al via l’instore tour di Riki per Live & Summer Mania : gli eventi firmacopie con il nuovo album : L'instore tour di Riki per l'album Live & Summer Mania parte oggi, venerdì 15 giugno 2018. Il vincitore della sezione canto di Amici di Maria De Filippi 2017 non si è ancora fermato e dopo un Ep d'esordio e l'album successivo di inediti, Mania, rilascia oggi il terzo progetto discografico: un album estivo. Live & Summer Mania è la terza pubblicazione di Riki in un anno e contiene l'inedito estivo feat. CNCO dal titolo Dolor de cabeza, ...