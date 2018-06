LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : sabato 16 giugno. Fioretto maschile e sciabola femminile - Italia all’attacco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). Oggi si assegneranno i titoli individuali del Fioretto maschile e della sciabola femminile . L’ Italia punterà ad essere subito grande protagonista visto che nel Fioretto Daniele Garozzo cercherà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno e partirà tra i favoriti anche Alessio Foconi. In pedana saliranno poi gli esperti ...

Diretta/ Ascoli-Entella (risultato LIVE 0-0) streaming video e tv : prime schermaglie in campo : Diretta Ascoli Entella, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Nel ritorno dei playout di Serie B i marchigiani possono pareggiare per salvarsi(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 20:33:00 GMT)