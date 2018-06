LIVE Rugby | Italia-Giappone in DIRETTA | i Leoni azzurri per la rivincita

oasport

(Di sabato 16 giugno 2018) Buongiorno e benvenuti alladel secondo ed ultimo Test Match di giugno per quanto riguarda la nazionalena di. Gliin quel di Kobe affrontano per la seconda volta i padroni di casa del: da riscattare c’è assolutamente la brutta sconfitta per 34-17 arrivata settimana scorsa. Ci crede capitan Ghiraldini che suona la carica: “Non possiamo essere soddisfatti della prestazione e tantomeno del risultato della settimana passata, abbiamo analizzato bene la gara di Oita e nonostante i moltissimi errori sia in attacco che in difesa la partita ci è scivolata di mano solo nel quarto finale di gara. Siamo stati deficitari in conquista, nella conservazione del gioco, in molte aree del gioco: sappiamo di non poterci permettere una nuova prestazione come quella della scorsa settimana. Personalmente, ma so che è così per tutti, non vedo l’ora di avere la ...