“L’Italiano” Mika canta Toto Cutugno | l’omaggio a Milano e il duetto con Chiara in

(Di sabato 16 giugno 2018)ama l'Italia e l'Italia ama. Un italiano d'eccezione si è esibito questa sera sul palco di Piazza Duomo per Radio Italia Live - Il Concerto. "L'Italia mi ha dato gioia, tantissima gioia, voglio sempre crescere e mantenere un cuore caldo", sono le parole diper noi."Ci sono certi paesi in cui è più facile, qui sento il cuore caldo, mi sento vivo", continua l'artista internazionale. "Mi sento a casa", ha confessato, dindo il suo amore in musica per la penisola attraverso la canzone L'Italiano di, una vera sorpresa per le oltre 20.000 persone in Piazza e per tutti i telespettatori da casa.è la superstar della serata: inizia con un successo del suo passato, Grace Kelly, e continua con due duetti d'eccezione. Dopo l'esibizione con Fedez in Beautiful DisasterconGaliazzo la canzone Stardust per alcuni momenti di emozione ...