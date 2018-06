L' Italia non si faccia illusioni | rischi sul trattato di Dublino

Gentiloni : non si tutela Italia con urla : 22.25 "Non si tutela l'Italia con urla,minacce e instillando la paura. Possiamo far valere i nostri interessi attraverso l'autorevolezza, la capacità di tessere alleanze internazionali, attraverso la cooperazione. Chi dice che è arrivato il momento di mostrare gli attributi, rischia di far diventare l'Italia un paese meno sicuro". Così l'ex premier Gentiloni sulla linea adottata dal governo sull'immigrazione. "Le istituzioni -ha aggiunto- non ...

Migranti : Salvini - "C'è un progetto per non far fare figli agli Italiani" : "C'è un progetto per togliere la voglia di fare figli ai ragazzi italiani. Nessuno me lo toglie dalla testa, qualcuno che dice 've li mandiamo già di venti anni' sui barconi, così non dovete neanche cambiare i pannolini". A dirlo è il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Orbassano.

Macron legittima Conte ma sui porti chiusi non segue l'Italia : Parigi, 15 giu. , askanews, Palazzo Chigi fa filtrare voci di 'convergenze' fra Roma e Parigi, ma al termine del pranzo di lavoro all'Eliseo con il presidente francese Emmanuel Macron l'elemento più ...

Migranti - Danilo Toninelli : “Continueremo a salvare vite - ma ci sono 23 Paesi sul Mediterraneo - non può farlo solo l’Italia” : "L’Italia è sempre stata e rimane in prima linea quando si tratta di salvare vite umane. Ma così non si può andare avanti. La misura è colma. Non è accettabile che, su 23 Paesi che affacciano nel Mediterraneo, l’Italia sia l’unica a farsi carico di questa emergenza", ha dichiarato il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli in relazione al caso Aquarius e al tema dell'accoglienza dei Migranti da parte dell'Italia.Continua a leggere

Mogherini non risponde alla domanda sull'Aquarius - i giornalisti Italiani se ne vanno : Una domanda sull'Aquarius e la decisione di Matteo Salvini di impedire lo sbarco di 629 migranti in un porto italiano. Un tema caldo il 13 giugno scorso, quando Federica Mogherini teneva una conferenza stampa in Commissione europea. Eppure l'Alto rappresentante degli Affari esteri si è rifiutata di rispondere, come denuncia un video che sta circolando sui social e pubblicato sulla pagina Facebook di Claudio Messora. Protagonista della vicenda è ...

Federica Mogherini - la vergogna : non risponde alla domanda su Aquarius. I giornalisti Italiani la umiliano : via tutti : Queste immagini, pubblicate sulla pagina Facebook di Byoblu, risalgono al 13 giugno. Siamo nel corso di una conferenza stampa in Commissione europea, dove è presente anche l'Alto rappresentante, ...

Nuove nomine in Canon Italia

Fabio Rampelli - ecco il vero piano : 'La Lega non scalerà Fratelli d'Italia' : In Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli è l'uomo del momento: appena eletto vicepresidente della Camera e al centro di diversi retroscena politici, si confessa in un'intervista a Il Tempo . Quando gli ...

Borsa Italiana in rosso : pesano le banche - ma non solo : Sui mercati del debito sovrano europeo prevalgono ancora gli acquisti dopo gli annunci di ieri della Bce sulla fine del quantitative easing e l'orientamento della politica monetaria europea nel ...

Neet - Italia ancora maglia nera d’Europa : un giovane su 4 non lavora e non studia : L’Italia si conferma lo Stato dell’Unione Europea con il maggior numero di giovani senza lavoro e senza speranza di trovarlo. Nel nostro paese, come raccontano i dati raccolti da Eurostat, nel 2017 il 25,7% dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni non avevano un’occupazione, non la stavano cercando e non erano nemmeno in un periodo di formazione. Tre caratteristiche che fanno rientrare un giovane Italiano su quattro nella categoria dei ...

