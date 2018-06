L' Italia è una Repubblica fondata sul condono | Allo Stato 131 miliardi in 45

IL VOLO/ In arrivo il nuovo album : "È una svolta totale" (Radio Italia Live) : Il Radio Italia Live di stasera proporrà anche l'esibizione de Il VOLO: il trio si prepara ad un nuovo tour estivo e ad un nuovo album dalle atmosfere latino-americane.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 12:09:00 GMT)

Volley - Nations League 2018. L’Italia si salva dalla rimonta coreana (3-2) ma è una vittoria senza sorrisi : L’Italia si salva contro il fanalino Corea del Sud ma è una vittoria senza gioia quella ottenuta al tie break (3-2) dagli azzurri che avrebbero potuto mettere in pericolo la qualificazione alla Finale di Nations League con la leggerezza con cui hanno affrontato il match contro i padroni di casa della penultima Pool. Una Italia discreta nei primi due set, aiutata anche dai tanti, troppi errori della squadra di casa allenata dal mito Kim Ho ...

Perché abbiamo bisogno di una 'Italia europea' : Noi di Ciudadanos guardiamo con interesse a iniziative come quella che si svolge oggi a Roma, e speriamo sinceramente che forze ugualmente europeiste nella politica, nella società civile, nel mondo ...

L'incredibile sì e poi no del Consiglio comunale di Roma a 'via Almirante' - e le citta' Italiane che già ce l'hanno : L'incredibile sì e poi no del Consiglio comunale di Roma a 'via Almirante', e le citta' italiane che già ce l'hanno -

"Salvini è un piccolo Machiavelli Di Maio una mummia sorridente" Massimo Cacciari ad AffarItaliani.it : Governo Lega-M5S, Massimo Cacciari ad Affaritaliani.it: "Salvini dal punto di vista politico è stato finora straordinario e si è dimostrato davvero in gamba. Anche se detesto molte cose che dice e che fa, ha dimostrato una grande abilità politica. Salvini è un piccolo Machiavelli..." Segui su Affaritaliani.it

Biathlon - concluso il primo raduno dell’Italia. Lisa Vittozzi : “Una nuova sfida - si aprono nuovi orizzonti” : L’estate si avvicina a grandi passi ma gli sport invernali non si fermano mai e anzi è proprio in questo periodo che gli atleti della neve e del ghiaccio si preparano per la loro stagione. Ad Anterselva (Bolzano) si è concluso il primo raduno del gruppo elite di Biathlon: le stelle Dominik Windisch, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno avuto modo di prendere contatto con il nuovo staff guidato dall’allenatore ...

Urbino - rissa fra 3 badanti in ospedale/ Una marocchina - un’Italiana e un’ucraina : intervengono gli infermieri : Urbino, rissa fra 3 badanti in ospedale, una marocchina, un’italiana e un’ucraina: intervengono gli infermieri per riportare la calma nel nosocomio marchigiano.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 15:12:00 GMT)

La Germania dice che "l'Italia è il paradiso dei pendolari". E non è una fake news : L'Italia è "il paradiso dei viaggiatori in treno". Non è una fake news, ma il giudizio del settimanale tedesco Der Spiegel sulla situazione delle ferrovie italiane. Che in un lungo articolo elogia il servizio offerto da Trenitalia, parlando di "treni puntuali, veloci, puliti, dai prezzi bassi e servizio amichevole".La prenotazione è obbligatoria e inclusa nel prezzo. Il personale si impegna affinché tutti si trovino a ...

Gli Italiani non leggono i termini di servizio delle app che scaricano. Una ricerca : Gli italiani sono sempre più consapevoli delle loro tracce digitali, ma ancora poco inclini a leggere i termini di servizio delle app che utilizzano. A rivelarlo è una ricerca sui Big Data realizzata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, presentata a Roma l’otto ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : l’Italia verso la seconda sfida al Giappone. Urge una vittoria : Giappone-Italia, atto II: la nazionale di Rugby conclude il tour asiatico con la seconda sfida alla selezione nipponica, che sabato scorso ad Oita ci ha impartito una sconfitta piuttosto netta nel punteggio (34-17). Gli azzurri hanno sofferto il gioco veloce e spumeggiante degli asiatici, ed hanno dimostrato di finire prima la benzina rispetto agli avversari. Urge una vittoria, sia per chiudere al meglio la stagione, sia per rosicchiare qualcosa ...

Londra - il consolato nel caos e l'odissea dei passaporti per i cittadini Italiani : «Ma presto una svolta» : Quella di Londra è quindi la circoscrizione consolare più ampia del mondo, anche perché dopo la chiusura della sede di Manchester tutti i residenti in Gran Bretagna fanno riferimento alla capitale. A ...

L'Italia chiude con una vittoria : ... grazie anche all'inserimento delle giocatrici piu' esperte, hanno inanellato una bellissima serie di successi, togliendosi la soddisfazione di battere quasi tutte squadre piu' forti al mondo: Cina, ...

#Celiachia : L'equivoco che spinge gli Italiani a seguire una dieta #glutenfree - Celiachia - : ... indurre perdita di peso o permettere migliori performances sportive», avverte il gastroenterologo Mauro Bruno dell'AO Città della Salute e della Scienza di Torino in occasione del 3° Congresso ...