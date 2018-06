Lisa | Annalisa Panetta Vincitrice seconda puntata Ora o mai più | la cantante fa il bis!

Lisa - ANNALisa PANETTA/ Ricorda Fabrizio Frizzi : "Era una persona straordinaria" (Ora o mai più) : LISA, AnnaLISA PANETTA riuscirà a riemergere grazie a Marco Masini suo coach nel talent show di Rai Uno? Sicuramente c'è grande curiosità anche per stasera. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 23:13:00 GMT)

Lisa - AnnaLisa Panetta/ "Non mi aspettavo tutto questo affetto a distanza di tanto tempo" (Ora o mai più) : Lisa, AnnaLisa Panetta riuscirà a riemergere grazie a Marco Masini suo coach nel talent show di Rai Uno? Sicuramente c'è grande curiosità anche per stasera. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 22:07:00 GMT)

AnnaLisa : "Più bye bye detti o ricevuti? Direi metà e metà - come tutti" : Sono spettacoli energici e divertenti, in cui ci si può liberare, si può ballare. Si possono trascorrere quasi un paio d'ore in totale sciallo ', commenta la cantante, aggiungendo: ' Penso che la ...

Lisa - ANNALisa PANETTA/ Ha vinto la battaglia contro il tumore : "Mi sono aggrappata alla fede" (Ora o mai più) : LISA, AnnaLISA PANETTA riuscirà a riemergere grazie a Marco Masini suo coach nel talent show di Rai Uno? Sicuramente c'è grande curiosità anche per stasera. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 17:13:00 GMT)

Lisa - AnnaLisa Panetta/ Riuscirà a riemergere grazie a Marco Masini? (Ora o mai più) : Lisa, AnnaLisa Panetta Riuscirà a riemergere grazie a Marco Masini suo coach nel talent show di Rai Uno? Sicuramente c'è grande curiosità anche per stasera. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 06:35:00 GMT)

Anche AnnaLisa a Cattolica per la Notte Rosa del 6 luglio : info utili e biglietti : Annalisa a Cattolica per la Notte Rosa il 6 luglio nell'ambito del tour di supporto a Bye Bye. L'artista savonese salirà sul palco con la band che l'ha accompagnata fino a questo momento, con Raffaele Littorio alla chitarra, Andrea Torresani al basso, Donald Renda alla batteria e Fabio Visocchi alle tastiere e al piano. Continua, quindi, la tournée che ha organizzato per il supporto dell'ultimo disco rilasciato a seguito della fortunata ...

Lisa - Sempre/ Video - dopo il tumore al cervello AnnaLisa Panetta torna sul palco : “La fede mi ha aiutato” : Lisa, AnnaLisa Panetta torna sul palcoscenico per questo talent show targato Rai dopo il grandissimo successo che l'aveva travolta nei rigogliosi anni novanta. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 23:47:00 GMT)

Lisa - SEMPRE/ Video - AnnaLisa Panetta torna sul palco e parla della sua malattia (Ora o mai più) : LISA, AnnaLISA Panetta torna sul palcoscenico per questo talent show targato Rai dopo il grandissimo successo che l'aveva travolta nei rigogliosi anni novanta. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 22:34:00 GMT)

Lisa - Sempre/ Video - AnnaLisa Panetta torna sul palco dopo il successo negli anni '90 (Ora o mai più) : Lisa, AnnaLisa Panetta torna sul palcoscenico per questo talent show targato Rai dopo il grandissimo successo che l'aveva travolta nei rigogliosi anni novanta. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 09:20:00 GMT)

AnnaLisa ospite a Vuoi Scommettere? del 7 giugno : quali prove dovrà superare? : Annalisa ospite a Vuoi Scommettere? il 7 giugno per una serie di prove alle quali dovrà sottoporsi in caso di mancato superamento della scommessa. La cantautrice di Savona è stata annunciata tra gli ospiti della nuova puntata in onda il 7 giugno su Canale5, nella quale non mancheranno le consuete scommesse e le dure prove che dovranno superare in caso di perdita della puntata. Oltre ad Annalisa, tra gli ospiti del 4° appuntamento anche ...

AnnaLisa Minetti torna sul palco dopo la nascita della piccola Elèna : Annalisa Minetti torna sul palco dopo la nascita della piccola Elèna Francesca. E lo fa con un...

Prezzi dei biglietti in prevendita per il concerto di AnnaLisa al Teatro Romano di Verona : Il concerto di Annalisa al Teatro Romano è finalmente ufficiale. Dopo le date già annunciate per il Bye Bye Tour, l'artista di Savona ha annunciato un live ospitato dalla splendida location di Verona. I biglietti sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati con Prezzi suddivisi per settori. Resa disponibile la Poltronissima, la Platea Centrale Numerata, la Platea Laterale Numerata e la Gradinata non numerata. I ...

Amici 17 – Il Serale – Ottava puntata del 27 maggio 2018 – Ospiti Fracci - Vanoni - Paoli - D’Alessio - AnnaLisa e Riki : Amici 17 – Il Serale è tornato nel sabato di Canale 5 e stasera va in scena la settima puntata. Nove puntate, stavolta rigorosamente in diretta; la direzione artistica è affidata a Luca Tommassini, che ha preso il posto di Giuliano Peparini dopo quattro anni. Al termine delle nove puntate il talent ideato e condotto da Maria De Filippi eleggerà i successori di Riki nel canto e di Andres Muller nel ballo, vincitori della scorsa edizione ...

Emma Muscat duetta con AnnaLisa in semifinale con i complimenti di Ermal Meta (video) : Emma Muscat duetta con Annalisa per la semifinale di Amici di Maria De Filippi. La giovane artista della squadra bianca ha dovuto misurarsi con una delle più grandi voci degli ultimi anni, ricevendo i complimenti di alcuni membri della giuria esterna. Il brano scelto per la prova, svolta nella prima parte del programma, è Il mondo prima di te che Annalisa ha portato in gara al Festival di Sanremo 2018 nel quale si è piazzata al 3° posto ...