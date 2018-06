L' Iran a Kim Jong-un | Non fidarti di Trump Ma il popolo apprezza l' accordo

Trump esulta - ma è Kim ad averla spuntata. E l’Iran potrebbe approfittarne : di Roberto Iannuzzi* Il vertice di Singapore fra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un ha segnato un nuovo passo estremamente contraddittorio dell’attuale presidenza statunitense. Con esso Trump ha dimostrato di seguire politiche diametralmente opposte con due avversari di Washington, la Corea del Nord e l’Iran, accomunati da un contenzioso nucleare che contrappone entrambi alla superpotenza americana. Il ...

Netanyahu si congratula per vertice Trump-Kim pensando a Iran : ... Benjamin Netanyahu, si è congratulato con il presidente americano Donald Trump dopo il suo incontro con il leader nordcoreano Kim Jong Un e ha sottolineato come la politica degli Stati Uniti porti i ...

Netanyahu si congratula per vertice Trump-Kim pensando a Iran : ... contro, la sua aggressività in Medio Oriente, cosa che ha già influenzato l'economia Iraniana", ha aggiunto.L'8 maggio gli Stati Uniti si sono ritirati dall'accordo internazionale sul nucleare ...

Trump-Kim : presidente americano - spero ora Iran a tavolo negoziati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

RiuscIranno Trump e Kim a non sprecare una storica chance per passare alla storia? : I nord-coreani invece hanno già sperimentato una economia di libero mercato grazie ai mercati informali; hanno gettato le basi di un sistema monetario, agganciando il valore del dollaro a quello del ...

RiuscIranno Trump e Kim a non sprecare una storica occasione per passare alla storia? : I nord-coreani invece hanno già sperimentato una economia di libero mercato grazie ai mercati informali; hanno gettato le basi di un sistema monetario, agganciando il valore del dollaro a quello del ...

Nordcorea : summit Trump-Kim a rischio. Ma gli Usa tIrano dritto : La nazione più isolata al mondo aveva poi teso la mano a Trump liberando tre cittadini Usa e iniziando a smantellare un sito usato per condurre test nucleari. 16 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su ...

Usa : Trump parla con premier May - colloquio su Iran e incontro Kim : Usa: Trump parla con premier May, colloquio su Iran e incontro Kim Usa: Trump parla con premier May, colloquio su Iran e incontro Kim Continua a leggere

EFFETTO TRUMP/ Donald - 'strategia Kim' contro Iran e Ue : Secondo EDWARD LUTTWARK, Donald TRUMP in politica estera sta ottenendo grandi successi, ma in politica interna ha compiuto un grave errore. Ecco di cosa si tratta

«Buone notizie» da Kim - ma è l’Iran il fronte caldo della politica estera Usa : Pyongyang ha annunciato la sospensione dei test missilistici e nucleari, aprendo la strada al vertice con il presidente americano. Ma nei prossimi giorni la Casa Bianca dovrà confermare l’accordo sul nucleare iraniano ...