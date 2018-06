Lionel Messi | esordio al Mondiale 2018 Parte dall’Islanda la corsa al titolo

Calcio - Mondiali Russia 2018 : l’Argentina ai raggi X. Lionel Messi guida un attacco atomico per provare ad alzare la coppa al cielo : Talento in abbondanza nel reparto offensivo e una vittoria sfumata in extremis da riscattare. L’Argentina si presenta ai Mondiali 2018 in Russia con la consapevolezza di disporre di un attacco atomico , con la presenza della stella dell’ultimo decennio e di una serie di bomber di razza. Ma la difesa non appare altrettanto solida e il ct Jorge Sampaoli avrà il compito di trovare gli equilibri che a lungo sono mancati durante il girone ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : le outsider. L’Argentina ha Lionel Messi - il Portogallo Cristiano Ronaldo. Occhio a Croazia - Inghilterra e Uruguay : Meno di dieci giorni all’inizio dei Mondiali di Russia 2018. La marcia di avvicinamento prosegue ed è tempo di analizzare le possibili outsider, ovvero le squadre che partono in seconda fila in un’ipotetica griglia di partenza ma che hanno le carte in regola per vincere. Un nome balza all’Occhio ed è quello dell’Argentina. La nazionale albiceleste si trova in una sorta di limbo: non è nel lotto delle quattro favorite ma è ...