Linea Blu – Decima puntata del 16 giugno 2018 – Le perle di Venere

TV - Rai1 : “Lineablu” e le avventure degli esploratori del blu : Il viaggio di Donatella Bianchi sulle coste e i mari più belli della nostra penisola raddoppia e va in onda anche la domenica mattina. Domenica 10 giugno alle ore 8.20 su Rai1 le telecamere di Lineablu entreranno nella casa di un grande esploratore del mare, Alberto Luca Recchi, l’uomo che ha fotografato gli abissi di tutto il mondo e che per primo ha organizzato una spedizione per cercare gli squali nel mediterraneo. Tra esperienze personali, ...