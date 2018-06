L' incredibile stratagemma del tifoso peruviano ingrassato di 25 chili per andare ai

huffingtonpost

(Di sabato 16 giugno 2018) Follie (o romanticismi) mondiali direttamente dal Perù. Un giovanebiancorosso ha deciso di ingrassare di ben 25pur di poter acquistare un biglietto e vedere la sua nazionale dal vivo ai Mondiali di calcio. Un evento che non si registrava da ormai 36 anni.E tra i tifosi seduti sugli spalti della partita contro la Danimarca, terzo incontro della giornata odierna, ci sarà proprio lui, Miguel F. Il cognome non l'ha voluto dire però ha mostrato alle telecamere di emittenti del suo paese ed argentine di possedere il tagliando della partita.Per averlo si è dovuto sottoporre a una dieta che lo ha fatto ingrassare 25in tre mesi, a base in prevalenza di dolci e carboidrati: "Sono un superdella nazionale, che per me viene prima anche della squadra del cuore, l'Universitario di Lima - ha spiegato - e pur di seguirla sono disposto a tutto. ...