Libia - rischi ambiente in pozzi petrolio : Altri danni "potrebbero avere un enorme impatto sul settore petrolifero libico e nell'economia nazionale", avverte la Noc che già giovedì aveva indicato in circa 240 mila barili al giorno la perdita ...

Corea del Nord - Trump “vertice con Kim? Possibile rinvio”/ Pence - “rischia fine della Libia ”. Seul intanto.. : Corea del Nord , Trump " Possibile rinvio per il vertice con Kim Jong-un": Mike Pence come Bolton, "Pyongyang rischia la fine della Libia". Ma Seul continua e spero nel disgelo(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 10:45:00 GMT)

Vertice con Kim a rischio? Trump - “nessuna notifica da Corea del Nord”/ Errore Usa su Libia : Seul ‘ricuce” : Salta l’incontro Trump -Kim? La Corea del Nord: “Non siamo la Libia ”. La denuclearizzazione è il nodo cruciale ma i Corea ni non vogliono aiuti economici dagli Stati Uniti(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 19:45:00 GMT)

Corea del Nord - a rischio il vertice Kim-Trump. Il vero motivo? Gli Usa hanno paragonato Pyongyang alla Libia : Dopo settimane di distensione, la Corea del Nord ha messo in forse i prossimi incontri tra diplomatici delle due Coree e il summit? – ?senza precedenti? – ?tra il leader di Pyongyang Kim Jong-un e il presidente Usa Donald Trump previsto per il 12 giugno. I motivi li ha spiegati il primo vice ministro NordCoreano per gli Affari esteri Kim Kye Gwan in un dispaccio riportato dall’agenzia di stampa statale KCNA. Letteralmente: “Se gli ...