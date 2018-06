Lgbt | la fumettista che racconta il coming out con un libro | “Così ho spiegato ai miei

ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 giugno 2018) Noa Delclòs Coll, diciannovenne di Barcellona, è una persona trans non binaria – nata femmina, non si riconosce in nessuno dei due generi maschile/femminile. Ha presentato a Roma, alla libreria Tuba al Pigneto , il suo fumetto Genere. Per capirsi meglio, edito da Lorusso Editore. “Cosa rispondo al vostro nuovo ministro che dice che le famiglie non etero non esistono? Che esistiamo eccome”, dice Noa a ilfatto.it a margine della presentazione nell’ambito degli incontri “Aspettando Bande de Femmes”, festival di fumetti e illustrazione a partire dalle artiste, illustratrici e fumettiste donne dal 14 al 16 giugno a Roma. “Ho scritto questoquando ero al liceo. Le prime persone a leggerlo sono stati iprofessori. Questo fumetto ha aiutato me e la mia famiglia nel mioout. E ha aiutato anche tante persone intorno a me”. ...