LETTURE Pattie Boyd | Layla si racconta | tra George Harrison ed Eric Clapton

ilsussidiario

(Di sabato 16 giugno 2018) Esce in Italia l'autobiografia di, ex moglie di, "Wonderful Tonight": il dramma delle donne nel mondo del rock. PAOLO VITES(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 06:11:00 GMT)NATHALIE/ "Into the Flow": oltre il potere di chi gestisce il pop-rock italianoALAN SORRENTI/ "The Prog Years": gli anni indimenticabili della psichedelia italiana