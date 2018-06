Lettera agli illuminati Non confondere i diritti di chi fugge con le aspirazioni

Muore dopo un intervento a Cagliari. Lettera anonima ai familiari : "Il macchinario era rotto" : Una Lettera anonima arrivata alla famiglia ma su carta intestata dell'ospedale Brotzu. L'esposto dei parenti e la pm Rossana Allieri che decide, a poche ore dalla cremazione, di sospendere la procedura e disporre l'autopsia sul corpo di Davide Colizzi, 49 anni di Maracalagonis, morto lo scorso 24 maggio a distanza di tre giorni da un intervento chirurgico alla valvola aortica.Ci sono tutti gli ingredienti del giallo nel fascicolo aperto con ...

MORTO DOPO INTERVENTO AL CUORE - Lettera ANONIMA/ 'Quella macchina si è fermata' : giallo al Brotzu di Cagliari : MORTO DOPO INTERVENTO al CUORE, LETTERA ANONIMA: giallo al Brotzu di Cagliari. Ai familiari del paziente deceduto, uno scritto su carta intestata dell

Cagliari - Lettera anonima sulla morte di un 49anne dopo l'intervento in ospedale : primario indagato : Una lettera anonima arrivata alla famiglia ma su carta intestata dell'ospedale Brotzu. L'esposto dei parenti e la pm Rossana Allieri che decide, a poche ore dalla cremazione, di sospendere la ...

MORTO DOPO INTERVENTO AL CUORE - Lettera ANONIMA/ "Quella macchina si è fermata" : giallo al Brotzu di Cagliari : MORTO DOPO INTERVENTO al CUORE, LETTERA ANONIMA: giallo al Brotzu di Cagliari. Ai familiari del paziente deceduto, uno scritto su carta intestata dell'ospedale: "la macchina si è bloccata".(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 12:39:00 GMT)

Cagliari - Lettera anonima sulla morte di un 49anne dopo l'intervento in ospedale : primario indagato : Una lettera anonima arrivata alla famiglia ma su carta intestata dell'ospedale Brotzu. L'esposto dei parenti e la pm Rossana Allieri che decide, a poche ore dalla cremazione, di sospendere la ...

MATURITA' 2018/ Lettera aperta agli studenti candidati : siate voi stessi - con ironia e serietà : "Maturità": una scadenza temuta o agognata, un rito laico che si trascina sempre più fiacco. Ha ancora senso? La Lettera aperta ai maturandi di LUCA MONTECCHI(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Un prof: se non è più un'avventura è solo colpa nostra, di G. MereghettiSCUOLA/ Appassionarsi alla matematica, la lezione delle cicale, di S. Stucchi

La rivoluzione di Franco Basaglia nella Lettera di una volontaria : L’ospedale psichiatrico di Gorizia nel 1967 non era un manicomio qualunque. Una giovane volontaria inglese ci lavorò sei mesi, senza sapere di partecipare al percorso di chiusura dei manicomi sancito dalla legge 180 del 1978. Leggi

La rivoluzione di Franco Basaglia nella Lettera di una ragazza : L’ospedale psichiatrico di Gorizia nel 1967 non era un manicomio qualunque. Una giovane volontaria inglese ci lavorò sei mesi, senza sapere di partecipare al percorso di chiusura dei manicomi sancito dalla legge 180 del 1978. Leggi

Gli standard alti sono contagiosi e divertenti - scrive Bezos nella Lettera agli azionisti : Milano . Gli standard alti sono contagiosi, quando li provi non puoi più farne a meno, li cerchi ovunque, come gli occhi della donna di cui si innamora Truman nel suo show: per cercarli, per trovarli, ...

John Elkann euforico per Fca - al lavoro sul dopo-Marchionne. Lettera agli azionisti di Exor per tracciare presente e futuro della casa automobilistica : "Gli obiettivi al 2018 fissati da Fca nel 2014 sembravano irraggiungibili, ma a mano a mano che ci avviciniamo, sembrano sempre più possibili". È un John Elkann euforico quello che scrive agli azionisti di Exor per illustrare i risultati conseguiti della società d'investimento della famiglia Agnelli e per sottolineare la performance di Fca."Se saranno raggiunti questi obiettivi - sottolinea Elkann - nel 2019 Sergio ...

Studentessa suicida - la Lettera del prof : "Siate liberi di sbagliare" : Giada si è uccisa lanciandosi dal tetto dell'università, nel giorno della sua laurea . Lo ha fatto poco dopo l'arrivo del fidanzato e poco prima che i genitori arrivassero per festeggiare con lei un ...