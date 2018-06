L' Espresso in edicola domenica 17 giugno a 1 euro

espresso.repubblica

(Di sabato 16 giugno 2018)17il numero dell’chiuso in redazione nei giorni scorsi, già stampato e distribuito, sarà regolarmente inal prezzo di un. Questo per lo sciopero di solidarietà di Repubblica indetto per la drammatica morte del poligrafico del centro stampa di Gorizia. La nostra redazione e il Cdr è vicina ai familiari e ai colleghi.