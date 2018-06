Lega Pro | al Sassuolo Supercoppa Berretti

Come colLegare il proprio Smartphone Android o iOS alla TV : Lo Smartphone è sicuramente il dispositivo che utilizzi di più durante la giornata, ma non è l’ideale per vedere film in streaming o per gustarti l’ultima puntata del tuo show preferito. In questi casi la TV in salotto è imbattibile, con tutti i suoi 40-50 pollici! Ma Come fare per collegare lo Smartphone alla TV? […] Come collegare il proprio Smartphone Android o iOS alla TV

Moto3 - GP Catalogna 2018 : prove libere 3. Miglior tempo per Aron Canet davanti a Martin - quarto Bastianini - quinto un rinato BuLega : Aron Canet (Honda Estrella Galicia) è il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2018 della Moto3. Lo spagnolo ha chiuso il turno con il tempo di 1:49.002 precedendo di 69 millesimi il connazionale Jorge Martin (Honda Gresini) che è stato protagonista della FP3 in due modi. All’inizio per il tempo fatto segnare, che sembrava impossibile da raggiungere per tutti, al termine, invece, per una caduta in ...

Probabili Formazioni Robur Siena-Cosenza Finale Playoff Lega Pro - 16-06-2018 : Le Probabili Formazioni di Robur Siena-Cosenza, Finale dei Playoff di Lega Pro, sabato 16 giugno ore 20.45. Siena con gli uomini contati, Braglia ritrova Camigliano Questa sera, sabato 16 giugno, va in scena allo stadio Adriatico “Cornacchia” di Pescara la Finale dei Playoff di Lega Pro: per una sola tra Siena e l’outsider Cosenza si materializzerà il sogno Serie B, dopo un percorso lungo e faticoso, soprattutto per i ...

Chiefalo commissario provinciale di "Lega-Salvini premier" - congratulazioni Abramo : Il sindaco Sergio Abramo ha rivolto le proprie congratulazioni ad Antonio Chiefalo, nominato commissario provinciale di 'Lega-Salvini premier'. 'Chiefalo è sempre stato un politico appassionato e ...

Moto3 - Catalunya : si rivede BuLega - in evidenza nelle prime prove : La prima giornata di attività del Mondiale Moto3 al Circuit de Barcelona-Catalunya riporta Nicolò Bulega nelle posizioni che contano della categoria. Il pilota dello Sky Racing Team VR46, fortificato ...

LegaPro : presentato passaporto sanitario : ANSA, - PESCARA, 15 GIU - "I casi Morosini e Astori rappresentano un po' la punta dell'iceberg e credo che il tema sia quello di cercare sempre più di prevenire". Così il vice presidente della Lega ...

Lega Pro - presentato passaporto sanitario elettronico del calciatore : La Lega Pro per la salute dei calciatori si concretizza con un’altra tappa di tutela e prevenzione. Venerdì 15 giugno è, infatti, una data che segna un passaggio importante. E’ stato presentato all’Aurum di Pescara, nell’ambito delle iniziative Legate alla fase finale dei play off Serie C, il passaporto sanitario elettronico del calciatore professionistico. E’ la raccolta online ed in formato digitale dei dati e ...

Pallavolo – La Federazione cancella la penalizzazione di Legnano proposta dalla Lega : Nessuna penalizzazione per la Volley Legnano, alla squadra di milanese non saranno tolti i 5 punti previsti dal Giudice di Lega Il Tribunale Federale ha pubblicato nella giornata di oggi, giovedì 14 giugno, il comunicato ufficiale relativo al provvedimento del Giudice di Lega riferito alla SAB Volley Legnano e al Legale rappresentante della Società Alfio Nebuloni, emesso lo scorso 3 maggio. Come è possibile leggere sulla sentenza ...

Fisco - pronte regole per deLegare intermediari a servizi e-fattura : Teleborsa, - pronte le regole per conferire le deleghe agli intermediari per l'utilizzo dei servizi legati alla fatturazione elettronica . Le istruzioni, si legge in una nota dell'Agenzia delle ...

Centemero - tesoriere del Carroccio : “Parnasi pagava la Lega? Credeva nei nostri progetti” : Giulio Centemero, neodeputato della Lega, fedelissimo di Salvini, è stato nominato nel 2014 tesoriere del Carroccio. ...

Lega Pro - a Pescara finale play off : Pescara - Quattro giorni di eventi Legati alla finalissima play-off di serie C tra Cosenza e Siena in programma sabato 16 giugno allo stadio Adriatico. In programma, la mostra celebrativa dei 120 anni della FIGC e il Convegno "120 FIGC: dalla storia ad una nuova vittoria" dove si porrà l'accento sul futuro del pallone. Poi, convegni dedicati alla salute e al benessere del calciatore; un evento in piazza con la partecipazione ...

'L'attività di promozione' di Parnasi per Roberta Lombardi - M5s - e Lega : Roma, 13 giu. , askanews, Per 'ottenere i favori del mondo 5 Stelle' l'imprenditore Luca Parnasi avviò 'L'attività di promozione in favore del candidato alla Regione Roberta Lombardi'. Lo ricorda il gip Maria Paola Tommaselli nell'ordinanza di custodia ...

Da Parnasi 'attività di promozione' per Roberta Lombardi - M5s - e Lega : Roma, 13 giu. , askanews, Per 'ottenere i favori del mondo 5 Stelle' l'imprenditore Luca Parnasi avviò 'l'attività di promozione in favore del candidato alla Regione Roberta Lombardi'. Lo ricorda il ...

Stadio As Roma - promesse di incarichi per 100 mila euro per Luca Lanzalone - presidente Acea - più volte consulente Legale dei 5 Stelle : Luca Lanzalone, presidente di Acea, figura tra i 9 arrestati nell'inchiesta della procura di Roma sul progetto dello Stadio dell'As Roma. L'avvocato, spesso consulente legale per i 5 Stelle, portò avanti tra gennaio e febbraio 2017 come consulente del Campidoglio di una mediazione con la Eurnova, società dell'imprenditore Luca Parnasi (anch'egli arrestato questa mattina) che acquistò i terreni dell'ippodromo di Tor di Valle, ...