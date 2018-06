Le ricette del Movimento 5 Stelle per riformare la scuola

L’ora del toast - 4 ricette diverse (ed eccezionali) : Avete presente quel delizioso odorino di toast abbrustolito che al mattino è meglio di un doppio caffè espresso? Costituito da due fette di pane in cassetta riscaldate in forno o nel tostapane, il toast si può farcire a piacere, rendendolo di fatto un pasto completo e super versatile. Altro che noioso! A ricordarci le (molte) potenzialità del toast è il libro “ toast : The Cookbook” di Raquel Pelzel. Edito da Phaidon, questo ricco ...

Le ricette sulla scuola di Galli della Loggia e il modello Bar dello Sport : Tra tutte le tematiche di politica pubblica, l’istruzione è l’unica per la quale diventiamo un popolo di commissari tecnici. Tutti a commentare come al Bar Sport l’ultima partita della Nazionale. Mister, perché non ha convocato il Gallo? Ministro, perché non rimette la predella in tutte le classi? S