Le pinne Aqua Lung che stanno nel bagaglio a mano

gqitalia

(Di sabato 16 giugno 2018) Niente più costumoni a righe,chilometriche né fondi di bottiglia per proteggere gli occhi. Il fondo del mar lo si può scoprire in un modo più semplice e leggero. E oggi che la salute delle nostre coste è sempre più al centro dell’attenzione, è importante imparare a conoscere quello che abbiamo sotto il naso. Perché il mare è uno scrigno ricco di meraviglie ed esistono posti incredibili che aspettano solo di essere osservati, vanesi nella loro ricchezza di vita, forme e colori. Per farlo, ci vuole un’attrezzatura in grado di viaggiare con noi, che non costituisca l’ennesimoda caricare in macchina, imbarcare o trasportare tra un ombrellone e la borsa frigo, né da dimenticare quando si riparte. Nell’incantevole cornice della Riserva Marina di Portofino, partendo dal cento Outdoor Portofino, abbiamo avuto l’occasione di provare la proposta del ...