Le partite di oggi ai Mondiali

Mondiali 2018 - le partite di oggi (sabato 16 giugno) : orari e come vederle in tv e streaming : oggi sabato 16 giugno si giocano quattro partite ai Mondiali 2018 di calcio. In Russia andrà in scena una nuova giornata ricca di spettacolo e di grandi incontri, una bella scorpacciata per tutti gli appassionati e i tifosi, scenderanno in campo i gruppi C e D. Non ci sarà davvero un attimo di tregua, dall’ora di pranzo ci aspetta una maratona incredibile con praticamente undici ore di grande calcio internazionale. Si incomincia alle ore ...

Mondiali 2018 - partite oggi 15 giugno in diretta tv : Il Mondiale di Russia 2018 ha preso ufficialmente il via (la recensione di Blogo della cerimonia inaugurale). Dopo le emozioni della gara inaugurale Russia-Arabia Saudita, oggi, venerdì 15 giugno, scenderanno in campo le altre due squadre del girone A e quelle del gruppo B, con l’esordio di una delle favorite, la Spagna (reduce dal clamoroso esonero di Julen Lopetegui) che sfiderà il temibile Portogallo. Nel pomeriggio le altre due ...

