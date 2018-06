Le Ong fanno le vittime | Vogliono farci sparire

La Ong Lifeline a Matteo Salvini : “Quando i fascisti ci fanno pubblicità”. Lui : “Mai più in Italia” : Polemica tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e la Ong Lifeline. Dopo che Salvini ha annunciato che la nave non approderà nei porti italiani, la Ong tedesca replica, in un tweet poi rimosso: "Quando i fascisti ci fanno pubblicità...". Il ministro dell'Interno risponde: "Non toccheranno mai più terra in Italia".Continua a leggere

Ma Fico difende le Ong : "Fanno un gran lavoro" : Mentre il governo promette una linea dura nei confronti delle navi straniere delle Ong che recuperano i migranti nel Mediterraneo e - almeno fino ad ora - li portano nei porti italiani, il presidente della Camera Roberto Fico difende le organizzazioni."Sono fino a prova contraria organizzazioni che fanno e danno solidarietà", ha detto l'esponente grillino a Napoli per un convegno sull'acqua pubblica, "Se poi c'è qualche caso particolare, tutto ...

Salvini : "Alcune Ong fanno affari". E attacca Malta : Oggi il Viminale ha autorizzato il primo sbarco di migranti da quando al vertice del Ministero c'è Matteo Salvini. Si tratta della nave Sea Watch, appartenente ad una Ong tedesca che sta trasportando 232 migranti salvati in mare. La Sea Watch sta navigando da oltre 80 ore e domani mattina attraccherà al porto di Reggio Calabria. La Guardia Costiera italiana aveva chiesto a Malta di intervenire, trattandosi del porto più vicino, ma di fronte al ...

Ong - l'affondo di Salvini : "Regolamento non efficace - non tutte fanno volontariato" : Migranti, ong, asilo politico, Nato. Matteo Salvini, ministro dell'Interno, lancia l'affondo. "Io sono per la Nato ma siamo sotto attacco. Chiediamo alla Nato di difenderci. Ci sono molti allarmi di infiltrazioni di...

Salvini contro le Ong : "Il regolamento non è efficace - fanno da taxi per i migranti" : Un tifo da stadio accoglie l'arrivo di Matteo Salvini a Como. Applausi e cori rompono il silenzio elegante del centro storico. Ad aspettarlo - tra l'indifferenza dei turisti, i negozianti infastiditi da tanto clamore e qualche cittadino spaesato che si fa largo tra la folla con il cane al guinzaglio - ci sono i ragazzi. Una cinquantina di adolescenti euforici. "Mamma sono qui ad aspettare Salvini", urla uno con la maglietta dei Kiss, mentre la ...

Migranti - la Sea Watch verso Reggio Calabria primo sbarco dell era Salvini. Il ministro attacca 'No alle Ong che fanno da taxi' : ROMA - Sarà il primo sbarco da una nave umanitaria da quando Salvini è al Viminale, e il lavoro delle organizzazioni non governative al fianco dei Migranti è tornato in un lampo in primo piano tra i ...

Buonisti e Ong ora fanno festa : "Torniamo a salvare i migranti" : Dopo il dissequestro della nave di ProActiva Open Arms deciso dal gip di Ragusa, di fatto il mondo delle Ong torna nuovamente a far festa e ad annunciare nuove "incursioni" nel Mediterraneo per salvare migranti. Le organizzazioni non governative adesso parlano di "rivincita" e sui profili social esultano. "A bordo della Aquarius siamo felici di apprendere la notizia. Il ritorno in mare di Proactiva sarà fondamentale per salvare vite nel ...