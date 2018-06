Le frasi di Virzì sul M5s che hanno scatenato la rabbia dei militanti sui social

agi

(Di sabato 16 giugno 2018) Le parole più dure le riserva all’Alessandro Di Battista: “Il peggior scrittore del mondo. A Hollywood danno non solo gli Oscar per i film più belli ma anche i Razzie Award per quelli più brutti. Ecco, se ne esistesse uno per la scrittura lo vincerebbe Di Battista, con la sua prosa a metà fra la retorica adolescenziale e il narcisismo patologico e mitomane, senza un briciolo di controllo, senza l’ombra di ironia, di consapevolezza del tono: il vuoto totale”. Ma poi il regista Paolo Virzì, in un’intervista a Il Foglio che da quando è stata messa online, lo scorso 13 giugno, ad oggi ha acceso un forte dibattito sui, si lascia andare ad un lungo commento sul Movimento 5 stelle. Giudizi molto critici. Virzì non esita a definire il movimento un partito con chiare somiglianze al fascismo, ...