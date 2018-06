Le frasi di Virzì sul M5s che hanno scatenato la rabbia dei militanti sui social : Le parole più dure le riserva all’Alessandro Di Battista: “Il peggior scrittore del mondo. A Hollywood danno non solo gli Oscar per i film più belli ma anche i Razzie Award per quelli più brutti. Ecco, se ne esistesse uno per la scrittura lo vincerebbe Di Battista, con la sua prosa a metà fra la retorica adolescenziale e il narcisismo patologico e mitomane, senza un briciolo di controllo, senza ...