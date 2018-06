«Le Beatitudini insegnino a non lasciare tra le onde chi ha fame di pane e giustizia»

«Le Beatitudini insegnino a non lasciare tra le onde chi ha fame di pane e giustiziaa» : 'La santità non riguarda solo lo spirito, ma anche i piedi, per andare verso i fratelli, e le mani, per condividere con loro. Le Beatitudini evangeliche insegnino a noi e al nostro mondo a non diffidare o lasciare in balìa delle onde chi lascia la sua terra affamato di pane e di giustizia ; ci portino a non vivere del superfluo, a spenderci per la promozione di tutti, a chinarci ...